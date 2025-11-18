Cuba: EEUU busca “falsos pretextos” para agresión militar a Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba ha denunciado los intentos de EE.UU. por justificar con “falsos pretextos” una agresión militar contra Venezuela.

“Denunciamos las mentiras del Departamento de Estado de EE.UU. que, bajo el liderazgo del corrupto y mentiroso compulsivo secretario de Estado [Marco Rubio], intentan justificar con falsos pretextos la agresión militar contra Venezuela”, ha recalcado el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en su cuenta de X.

Asimismo, ha señalado que Washington “busca normalizar y legitimar una agresión contra una nación soberana” a la vista de todos y con “el apoyo de medios de difusión”, para encubrir sus acciones en el Caribe y el Pacífico.

Rodríguez ha afirmado que, como artificio deshonesto, “pretenden involucrar al legítimo presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el narcotráfico y el terrorismo”.

El canciller cubano ha remarcado que esos graves flagelos internacionales únicamente han sido promovidos en la región por “el Gobierno de EE.UU., sus agencias de inteligencia y drogas, y por personajes asociados a todos esos políticos de la Florida que llaman a atacar el territorio venezolano”.

Desde el pasado mes de agosto, Estados Unidos ha desplegado frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, bajo pretexto de luchar contra el narcotráfico. Desde septiembre, ha llevado a cabo varios bombardeos contra lo que denomina narcolanchas en el mar del Caribe y el océano Pacífico, dejando decenas de muertos.

Sin embargo, las autoridades venezolanas señalan que Estados Unidos estaría planificando un “cambio de régimen” en Venezuela.

Ante la escalada de tensiones, las Fuerzas Armadas de Venezuela han puesto en marcha un amplio operativo militar destinado a enfrentar las “amenazas imperiales” y a reforzar la defensa de la soberanía nacional.

