Cuba exige una condena firme a las acciones militares de EEUU en el Caribe

Cuba resaltó los avances de la cumbre Celac-UE, pero lamentó la falta de una “contundente denuncia” a las acciones militares de EE.UU. en el Caribe.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, destacó este lunes los resultados de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), celebrada en Santa Marta, Colombia, pero repudió la omisión de una condena firme al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

En declaraciones a través de su cuenta en X, Rodríguez destacó que el documento birregional es clave en varios aspectos que afectan directamente a la isla.

En márgenes de la Cumbre #CELACUE2025, se celebró la Reunión de Líderes Caribe-UE.



Se abordaron temas trascendentales como los desafíos de nuestras pequeñas islas ante el #CambioClimático y el necesario financiamiento y medios implementación para la mitigación y adaptación que… pic.twitter.com/qtbRIBzCt3 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 10, 2025

Según el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, la declaración adoptada reafirma el carácter de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, un principio fundamental que se opone al uso o amenaza de la fuerza y promueve la resolución pacífica de controversias conforme al Derecho Internacional.

El jefe de la Diplomacia cubana recalcó que el documento conjunto ratifica la necesidad de levantar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington, rechaza la aplicación de medidas con efectos extraterritoriales y cuestiona la designación unilateral de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.

Sin embargo, el ministro cubano lamentó que, a pesar de haber sido un tema de amplio debate, el texto final no incluyera “una contundente denuncia al ofensivo y extraordinario despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que pone en peligro la paz, estabilidad y seguridad regional”.

El canciller cubano enalteció que en otros puntos relevantes, la declaración sí incluyó una condena a la escalada de violencia en Cisjordania ocupada, Al-Quds (Jerusalén) Oriental, los ataques de colonos israelíes, la expansión de asentamientos ilegales y la ofensiva militar en Gaza.

Además, en materia de desarrollo, el acuerdo instó a fortalecer la cooperación birregional contra el cambio climático, a impulsar la Agenda 2030 y a exigir a los países desarrollados el cumplimiento de sus compromisos de Asistencia Oficial al Desarrollo.

A pesar del consenso general, países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago se alinearon con las políticas de Washington y se distanciaron de aspectos clave de la declaración conjunta, como la condena al conflicto en Gaza, el bloqueo a Cuba y la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

La cumbre concluyó con un agradecimiento a Colombia por su presidencia pro tempore y el compromiso de mantener el diálogo político de alto nivel. Se acordó que la Quinta Cumbre Celac-UE se celebrará en Bruselas en 2027, garantizando así la continuidad del mecanismo de concertación política entre ambas regiones, un foro en el que Cuba continuará defendiendo su postura respecto a la presencia militar de Estados Unidos.

hnb