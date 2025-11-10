Colombia acoge la IV cumbre de la Celac-Unión Europea

La cuarta cumbre de la Celac y la Unión Europea (UE) ha comenzado este domingo en la ciudad colombiana de Santa Marta.

Con la llegada de los 27 estados miembros de la Unión Europea y de los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se dio inicio a la cuarta cumbre en Santa Marta de la Celac-Unión Europea.

El objetivo es afianzar la cooperación de ambas regiones en materia energética, digital, ambiental.

El anfitrión de la Cumbre llamó a la unión de los pueblos para rescatar el concepto de democracia y humanidad para los pueblos.

Muchos son los proyectos que se proponen para para afianzar más la articulación entre el continente Latinoamericano y el Europeo.

Se espera que la cumbre finalice mañana con la reunión de varios cancilleres de América Latina y toda Europa para concretar proyectos más específicos.

Álvaro Altamiranda; Santa Marta, Colombia.

