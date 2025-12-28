Petro anuncia cambios en cúpula de fuerzas militares ante desafíos de 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó de cambios en la jefatura militar ante desafíos que podrían cernirse sobre el país el próximo año.

“Frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia, he decidido realizar unos cambios en la cúpula militar”, ha anunciado Gustavo Petro en una publicación emitida este domingo en su cuenta de X.

Colombia tendrá elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026, seguidas el 31 de mayo por la primera vuelta de las presidenciales; de ser necesaria una segunda vuelta, esta tendrá lugar el 21 de junio.

Petro ha designado al general Hugo Alejandro López Bareto como comandante general de las fuerzas militares. También, el vicealmirante Harry Ernesto Reyna asumirá el cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto.

Asimismo, el mayor general Royer Gómez será el nuevo comandante del Ejército, acompañado por el mayor general Jaime Galindo como segundo comandante.

Por su parte, el almirante Juan Ricardo Rozo continuará como comandante de la Armada, con el vicealmirante Orlando Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval.

La Fuerza Aeroespacial de Colombia será comandada por el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda, junto al mayor general Alfonso Lozano Ariza como segundo comandante y jefe de Estado Mayor de esa fuerza.

“Agradezco el trabajo del Almirante Francisco Hernando Cubides Granados, quien estuvo al frente del Comando General desde el 8 de julio de 2024; al señor General Luis Carlos Córdoba Avendaño, quien estuvo al mando de la Fuerza Aeroespacial desde el 18 agosto de 2022; y al señor General Luis Emilio Cardozo Santamaría, quien fue el Comandante de nuestro Ejército Nacional desde el 1 de junio de 2024”, ha afirmado Petro.

En cuanto a los logros de las fuerzas colombianas durante su gestión, ha detallado que los comandantes salientes estuvieron al frente de “grandes operaciones”, entre las que destacó la recuperación del corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca).

“Allí se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8000 campesinos que habitan ese lugar. Esto ha contribuido a que avancemos en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberemos a nuestros campesinos de la esclavitud del narcotráfico”, ha apostillado.

Al hacer alusión a la lucha contra narcotraficantes, ha recordado que en 2025 las fuerzas colombianas han logrado un “récord histórico en incautación de cocaína”, en virtud de la confiscación de 64 toneladas de drogas en una operación conjunta con Venezuela.

“También incrementaron la ofensiva frente al año anterior en un 27 % y lograron la neutralización de más de 4400 integrantes de los más peligrosos carteles del narcotráfico. Este año, se incautó la mayor cantidad de armamento durante la última década”, ha resaltado.

Tras destacar el fortalecimiento estratégico de “capacidades de superioridad aérea que protegerá a Colombia durante las próximas 4 o 5 décadas”, ha esperado que con la nueva cúpula “avanzaremos de la mano de todo el pueblo, para proteger la vida y alcanzar la paz”.

Este es el tercer cambio en el Comando de las Fuerzas Militares que Petro realiza. En 2022, retiró a 40 almirantes y generales de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, en mayo de 2024, reconfiguró toda la cúpula debido a la crisis de seguridad en el convulso departamento del Cauca, al suroeste del país.

