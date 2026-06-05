Organizaciones se unen para alcanzar triunfo de Iván Cepeda en 2.ª vuelta

Tras la primera vuelta en Colombia, organizaciones juveniles y sociales se declaran en asamblea permanente para revertir el avance de la derecha en la elección.

Organizaciones juveniles, educativas, sindicales entre otras, han unido esfuerzos para poder llegar más fuerte y ganar en segunda vuelta la presidencia de Colombia, la idea es ir a veredas, colegios y donde sea necesario, para que no gane la derecha.

Este ejercicio es para poder ampliar y dar a conocer que el mensaje que está lanzando el candidato de la derecha es confuso, antisocial y peligroso.

El marco de esta organización sirvió para que ellos y hasta el gobierno nacional, rechazaran la intromisión directa de los EEUU en las votaciones del país.

Cabe destacar que fueron las organizaciones juveniles y sindicales las que en el 2021 originaron el gran estallido social el cual buscaba acabar con algunas medidas económicas del gobierno de Iván Duque en ese tiempo, ellos han manifestado que si encuentran injusticia en estas votaciones a presidencia también saldrán a las calles.

Álvaro Altamiranda, Bogotá

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