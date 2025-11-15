Colombia comprará 17 cazas suecos en medio de tensiones con EEUU

En medio del creciente aumento de tensiones en el Caribe por el despliegue de fuerzas estadounidenses, Colombia adquiere 17 aviones avanzados para “disuadir” amenazas.

Durante la ceremonia conmemorativa por los 106 años de la Fuerza Aérea Colombiana, el presidente Gustavo Petro confirmó el viernes la firma de un contrato con la empresa sueca Saab para la adquisición de 17 aviones Gripen.

“Lo prometí y lo cumplí. Entrego 17 nuevos aviones de superioridad aérea Gripen a la Fuerza Aérea Colombiana mediante un contrato con Saab del Reino de Suecia. Se trata de un arma disuasoria para lograr la paz”, escribió Petro en un mensaje publicado en su perfil de X.

El presidente subrayó que la flota de aviones de guerra tendrá la “función de disuadir la muerte de personas” dentro del país y “las agresiones sobre Colombia, provengan de donde provengan”.

Durante la ceremonia de firma de este acuerdo, el presidente colombiano calificó de “histórico” la firma de un contrato “por 16.5 billones de pesos para la adquisición de 17 aeronaves, con la más alta tecnología que fortalecerán la seguridad del país”.

En cuanto a los 106 años de amistad y cooperación mutua entre Colombia y Suecia, destacó que “más allá de la defensa”, dicho acuerdo tendrá un impacto social, impulsando “desarrollo industrial en paneles solares, agua para La Guajira y salud para los más necesitados”.

Varios países latinoamericanos se encuentran en alerta debido al despliegue militar de Estados Unidos en la región, mientras las fuerzas estadounidenses intensifican una campaña de ataques mortales contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.

Las tensiones entre Bogotá y Washington han ido aumentando en los últimos meses, después de que el presidente de EE.UU. acusara a Petro de cooperación con bandas de narcotráficos, sancionándole y su familia.

Características de aviones Gripen

El Gripen, fabricado por la empresa sueca Saab, es uno de los aviones de combate más avanzados y versátiles en el mercado internacional. Su relevancia radica en su diseño modular, que permite la actualización constante de sus sistemas electrónicos y armamento, facilitando su adaptación a nuevas tecnologías y demandas operativas.

Este caza está equipado con avanzados sistemas electrónicos de guerra y radar, mejorando la detección y el seguimiento de amenazas en entornos complejos. Además, es capaz de operar desde pistas cortas y bases improvisadas, una capacidad estratégica esencial para la defensa nacional y las operaciones conjuntas.

Entre sus ventajas adicionales, se destaca un menor consumo de combustible y costos de mantenimiento más bajos en comparación con otros cazas de su categoría. Compatible con una amplia variedad de armamento occidental, el Gripen cuenta con una arquitectura abierta que permite a los países usuarios integrar sus propios sistemas según sus necesidades específicas.

