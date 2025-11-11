Millonaria inversión deja la Celac-UE en proyectos latinoamericanos

Finaliza la cumbre de Celac-Unión Europea, dejando grandes movimientos económicos para financiar proyectos que mejorarán la vida de esta región.

Las integraciones que se dieron entre los países asistentes a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe con la Unión Europea, sirvió para concretar proyectos interesantísimos que sorprenden por su envergadura e innovación, los que sin duda pondrán su cuota para la descarbonización del mundo.

La declaración final que se da a todas las naciones participantes y al mundo es la de por poder contribuir a una verdadera integración de los pueblos.

Gustavo Petro, presidente de Colombia ha dicho que en relación a las circunstancias actuales el primer gran mensaje de esta declaración conjunta es que insistimos, persistimos profundizamos el criterio que es la multilateralidad, que significa que naciones diversas, que culturas diversas, diría civilizaciones diversas se junten para solucionar problemas comunes.

Sin duda las cifras millonarias que se proyectaron en esta cumbre da entender que ha sido un éxito rotundo, en aras de seguir con la integración de los pueblos, el gobierno colombiano ha anunciado que próximamente realizará la Cumbre Celac, Unión Africana.

