‘América Latina tiene capacidad de romper unilateralismo y autoritarismo’

América Latina tiene la capacidad energética y estratégica para frenar el despotismo y el autoritarismo, así ha opinado un analista.

El analista en temas internacionales, Juan Alberto Sánchez Marín, en una entrevista concedida a HispanTV, expresó este domingo que es evidente que América Latina ha registrado avances significativos tanto en la transición energética como en los avances tecnológicos.

Según el experto, en el primer aspecto, América Latina, con países que varían en sus logros, tiene el potencial geográfico y solar necesario, lo que le permite destacarse, especialmente en naciones como Brasil, Argentina, Chile y, también, Colombia.

En su intervención durante la cumbre de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente colombiano, Gustavo Petro, hizo un llamado a formar un bloque común entre Europa, América Latina y el Caribe con el objetivo de frenar el “despotismo” y el “autoritarismo”, y expresó que ambas regiones deben unirse para defender los principios de una humanidad libre y la soberanía.

