Organizaciones uruguayas alzan tribuna contra el avance imperialista

En Uruguay organizaciones realizaron una tribuna para denunciar el avance del imperialismo en el Continente.

La amenaza vigente por parte del imperialismo norteamericano sobre Venezuela y los países del Caribe genera una importante alerta en organizaciones sociales uruguayas. Por eso se juntan para denunciarlo a viva voz.

Los militantes encuentran en esta tribuna un espacio para denunciar la coyuntura existente, enmarcada sobre todo en una actitud de hostigamiento desde el norte a los pueblos del sur.

Más allá de la distancia, los investigadores tienen claro que una eventual pérdida de control puede llevar a convertir a Venezuela en un escenario similar al genocidio que se sufre en Gaza y lo advierten.

Al tiempo que persiste la amenaza de una eventual agresión imperialista sobre Venezuela y otros países, también crece la solidaridad de los pueblos del sur para rechazar cualquier tipo de injerencia.

Fabián Cardoso, Montevideo

