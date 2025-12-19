Confirman prisión preventiva de Arce, quien denuncia un juicio “político”

Una sala penal del Tribunal de Justicia de La Paz ha confirmado la prisión preventiva del expresidente de Bolivia, Luis Arce, quien denuncia el “carácter político” de su encarcelamiento.

El expresidente, quien fue detenido el 10 de diciembre, se declaró inocente de las acusaciones del supuesto desfalco en el Fondo Indígena cuando era ministro de Economía (2006-2017), pero el jueves se confirmó su prisión preventiva después de que la corte rechazara su apelación.

La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó la resolución judicial, diciendo que Arce “es un preso político”. Argumentó que “todas las decisiones ya vienen definidas” y acusó al sistema de presumir “en ningún momento su inocencia como principio constitucional, sino su culpabilidad”.

Un juez ordenó cinco meses de detención preventiva para Arce en una cárcel de La Paz. La Fiscalía fundamentó su posición en supuestos riesgos de fuga y obstaculización, argumentando que Arce registró un domicilio donde no vive actualmente y carecería de un trabajo estable.

Sin embargo, Prada dijo que el expresidente “vive en ese edificio hace muchísimos años”, inclusive durante su mandato, y que su labor como docente en la Universidad Mayor de San Andrés es de conocimiento público.

Arce denuncia que su encarcelamiento es totalmente político

En un mensaje publicado en sus redes sociales el jueves, Arce afirmó que la ratificación de su detención preventiva confirma “la vulneración al debido proceso” y aseguró que su arresto y ajuicio es totalmente “político”.

Conforme al exmandatario, la detención y persecución política que sufre es una estrategia de la cúpula política para ocultar “temas importantes sobre los que el Gobierno nacional no quiere que se hable”.

“Era previsible que esto sucediera, pues ante las medidas neoliberales que atentan contra los intereses del pueblo, necesitan chivos expiatorios y cortinas de humo que dejen en segundo plano los temas importantes sobre los que el Gobierno nacional no quiere que se hable”, externó al mencionar el reciente retiro de la subvención de los combustibles ordenado por el Gobierno del nuevo presidente Rodrigo Paz.

¿Por qué fue detenido Arce?

El expresidente está investigado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes relacionados con su gestión al frente del Ministerio de Economía en el gobierno de Evo Morales.

La acusación fiscal señala que, como ministro, Arce autorizó desembolsos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron solo parcialmente.

El Ministerio Público sostiene que de “más de 3500 proyectos” financiados, “ni la mitad han sido concluidos”, y habría evidencias de “desembolsos a cuentas particulares de dirigentes” de organizaciones sociales.

