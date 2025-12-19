Sin avances concretos hacia una segunda fase de la tregua en Gaza

A las puertas que concluya la primera fase de la tregua humanitaria en Gaza, los preparativos para una segunda etapa avanzan sin resultados concretos.

Pese a los esfuerzos de los mediadores, las negociaciones formales aún no han comenzado y el proceso sigue condicionado por nuevas exigencias

impuestas por Israel, a pesar que HAMAS ha cumplido con los compromisos asumidos en el primer período del acuerdo.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la propuesta de desplegar una fuerza internacional, que supervise el alto el fuego y garantice la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, la falta de consenso político mantiene esta iniciativa en el aire.

Otro foco de tensión es la reapertura del paso fronterizo de Rafah. Israel sólo la acepta en una única dirección: permitiendo la salida de personas desde Gaza. Esta condición es rechazada por Egipto por temor a un desplazamiento forzoso de la población palestina.

Mientras persisten estos desacuerdos, la segunda fase de la tregua queda en suspenso, retrasando medidas clave para aliviar la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

frr/tmv