170 artistas belgas repudian presencia de Israel en Eurovisión 2026

Un colectivo de 170 de artistas belgas rechaza la decisión del órgano de radiodifusión de su país de participar en Eurovisión 2026, pese a la presencia de Israel.

El periódico Le Libre Belgique informó este jueves que 170 artistas y figuras culturales belgas emitieron una declaración conjunta condenando enérgicamente la decisión de la radio y televisión belga RTBF de participar en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 debido a la presencia de Israel en la competición.

Entre los firmantes se encuentran la actriz y directora Yolande Moreau, el director Thierry Michel, la humorista Florence Mendez y el actor David Murgia, quienes calificaron la decisión de “grave incumplimiento de las obligaciones éticas y morales de los canales públicos”.

En una carta conjunta, los artistas compararon la respuesta del European Broadcasting Union (EBU) ante Ucrania y Gaza, señalando que Rusia fue excluida en menos de 48 horas tras la invasión de febrero de 2022, mientras Israel permanece en la competencia pese a sus crímenes continuos contra el pueblo palestino.

El grupo denunció que Israel utiliza eventos culturales como propaganda para ocultar su régimen de ocupación, colonización y apartheid, y que participar en Eurovisión le permite proyectar la ilusión de ser una democracia moderna y ejemplar, ocultando sus acciones criminales.

Los artistas instaron a RTBF a honrar su misión de servicio público cancelando su participación en Eurovisión 2026 mientras un Estado que pisotea los fundamentos de la humanidad sea bienvenido, concluye la misiva.

Eslovenia, España, los Países Bajos e Irlanda ya han confirmado que no participarán, citando los crímenes de guerra de Israel en Gaza como motivo de su retirada.

La ofensiva israelí en Gaza, denunciada en entidades internacionales como genocidio y crímenes de guerra, ha matado a al menos 70 669 palestinos y dejado 171 165 heridos, en su mayoría mujeres y niños.

mep/ncl