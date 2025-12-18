Informe destapa la complicidad de Emiratos en el genocidio israelí

El gobierno emiratí compró en secreto armas israelíes durante la guerra en Gaza, alimentando la maquinaria militar sionista, autora del genocidio, revela un medio.

El reporte de Intelligence Online, publicado este jueves, reveló que Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha sido el comprador desconocido de un contrato confidencial de la empresa israelí de armas Elbit Systems. Aunque la identidad del cliente permaneció oculta inicialmente, se espera que reciba avanzados sistemas militares, incluyendo drones, sistemas de inteligencia, plataformas de vigilancia y vehículos de combate, a lo largo de los próximos ocho años, consolidando así su cooperación estratégica con Israel.

Según la investigación, el acuerdo de 2300 millones de dólares refuerza la posición de Emiratos como socio clave en la industria armamentística israelí y amplía su influencia regional.

Contratos similares recientes incluyen acuerdos de Israel con Serbia, Albania, Reino Unido y Alemania, destacando la expansión global de sus exportaciones militares.

La revelación se produce en medio de denuncias internacionales por la ofensiva israelí en Gaza, donde más de 70 669 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, han sido asesinados desde octubre de 2023, y 171 165 resultaron heridos.

Organizaciones como Oxfam advierten que la transferencia de tecnología militar avanzada podría facilitar graves violaciones al derecho internacional y agravar el sufrimiento de la población civil.

El hallazgo coincide con la expansión silenciosa de la cooperación entre Emiratos e Israel, incluyendo proyectos como el corredor de transporte regional “Ferrocarril de la Paz”, diseñado para conectar India con Europa a través de Emiratos, Arabia Saudí y Jordania, con una administración conjunta para su operación.

La presencia israelí en el mercado militar emiratí se consolida con la apertura de filiales para producir, vender y mantener sistemas de vigilancia electroópticos bajo supervisión israelí.

Además, Emiratos adquirió terrenos en territorios palestinos ocupados para establecer su primera embajada permanente, fortaleciendo sus lazos diplomáticos y militares.

Mientras tanto, las empresas armamentísticas israelíes continúan asegurando contratos multimillonarios alrededor del mundo.

Los expertos destacan que este tipo de acuerdos demuestra la complicidad de más de sesenta gobiernos, incluyendo potencias occidentales y algunos Estados árabes, en la maquinaria bélica israelí durante la ofensiva en Gaza.

