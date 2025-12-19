Venezuela denuncia en CSNU pretensiones coloniales de Trump

El representante de Venezuela denuncia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las medidas de EE.UU. para volver a imponer una colonia en el país bolivariano.

El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, denunció que el Gobierno de Donald Trump quiere imponer su dominación sobre los países sudamericanos, ejecutando un despliegue militar y un bloqueo naval y aéreo abierto contra Venezuela, para obligar a Caracas a devolver de inmediato el petróleo y minerales venezolanos que, según declaró el mandatario estadounidense, le pertenece a su país.

Afirmó que “el presidente Trump pretende regresar el reloj de la historia e imponer una colonia en Venezuela, ante esto no existe instrumento jurídico que quede en pie con esta monstruosa declaración. (...) Eso es el colonialismo, un crimen de agresión”, destacó Moncada en su intervención durante una sesión de la ONU a propósito del ‘Día Internacional contra el Colonialismo en Todas sus Formas y Manifestaciones’.

Asimismo, enfatizó que Estados Unidos está imponiendo el caos y la destrucción en las relaciones internacionales, del mismo modo en que lo hicieron los actores malignos previo a la Segunda Guerra Mundial.

Tras señalar que “la diplomacia de las cañoneras no tiene cabida en el siglo XXI”, el diplomático venezolano resaltó que el colonialismo debe ser derrotado para proteger a todos los países del mundo. “La existencia continuada del colonialismo es incompatible con la Carta de la ONU y la Declaración Universal de los DD.HH., pues obstaculiza el desarrollo social, cultural y económico y socava el ideal de paz de las naciones”, apostilló.

Al solidarizarse con los pueblos que viven bajo dominación extranjera, como Palestina y Puerto Rico, instó a las potencias a respetar sus derechos inalienables.

El funcionario venezolano también alertó que la dominación opera con nuevos métodos perniciosos, como el abuso de su poder estructural en el comercio mundial, sanciones y medidas unilaterales, apropiación abusiva de los recursos naturales y el acceso a la tecnología.

Trump ordenó el martes el “bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”. Además, acusó al Gobierno venezolano de “usar el petróleo, la tierra y otros activos” supuestamente “robados” a EE.UU. para financiar el “narcoterrorismo” y, en supuesta consecuencia, designó a la Administración de Maduro como “organización terrorista extranjera”.

Caracas rechazó la medida del mandatario estadounidense y aseguró que defenderá sus derechos al libre comercio, navegabilidad, al libre desarrollo, a la soberanía y a la independencia nacional.

En este contexto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, remarcó la defensa de la soberanía, comercio y recursos de su país frente a las acciones guerreristas de EE.UU.

EEUU asesina a 95 civiles so pretexto de lucha contra droga

La reciente orden de Trump se produce luego de que las fuerzas estadounidenses incautaran la semana pasada un buque petrolero frente a la costa venezolana, una acción inusual que se suma a la creciente presencia militar en la región caribeña.

Desde septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental en el marco de su llamada lucha contra las drogas, dejando numerosas víctimas y causando la muerte de al menos 95 personas.

Venezuela denuncia que el verdadero objetivo de Washington es imponer un cambio de régimen y apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

msr/ncl