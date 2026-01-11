Movilizaciones masivas en el mundo defienden soberanía de Venezuela

Países, como México, Francia, Italia, Grecia y Corea del Sur, vivieron masivas movilizaciones en solidaridad con Venezuela y su secuestrado presidente Nicolás Maduro.

Miles de personas salieron a las calles de la capital mexicana para protagonizar una manifestación en rechazo a la intervención militar estadounidense contra Venezuela y exigir la liberación inmediata del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron secuestrados por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

Los participantes corearon consignas en defensa de la soberanía latinoamericana y lanzaron mensajes de crítica y rechazo a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump.

También miles de manifestantes se congregaron en las ciudades italianas de Roma y Milán, así como en Atenas, la capital de Grecia, para condenar la agresión militar estadounidense contra Venezuela. Exigieron respeto a la soberanía venezolana.

Lyon, en Francia, también se sumó a las distintas ciudades del mundo en rechazo a la agresión militar estadounidense que sufrió el país suramericano. Gritaron "EEUU, vete a casa" y "Tropas estadounidenses fuera del Caribe y Latinoamérica".

La víspera, asimismo, los surcoreanos marcharon en el centro de Seúl para exigir la liberación de Maduro. Con las pancartas en las que se leía “Lucha contra el imperialismo estadounidense" marcharon hasta la embajada de Estados Unidos y pidieron respetar la soberanía nacional de Venezuela.

yzl/ncl/mkh