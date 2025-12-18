Misil ruso Oréshnik “entra en servicio de combate” en Bielorrusia

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, informa que ya están desplegados en su país los misiles nucleares hipersónicos rusos Oréshnik.

“Las primeras posiciones están equipadas para el sistema de misiles Oréshnik. Lo tenemos desde ayer y entra en servicio de combate”, afirmó este jueves Lukashenko durante su discurso anual al pueblo desde el Parlamento, según los medios bielorrusos.

Tras confirmar que Minsk y Moscú aplican medidas complejas de disuasión estratégica, Lukashenko destacó que “la defensa estratégica es permitida a través de la cooperación militar, principalmente con Rusia”.

“Por ejemplo, el despliegue del componente ruso de la fuerza militar regional en nuestro territorio: si un conflicto se agrava, decenas de miles de efectivos del oeste de Rusia se involucrarán inmediatamente en la lucha militar como segunda línea”, sostuvo.

En julio, Lukashenko había declarado que el despliegue de misiles balísticos rusos Oreshnik en Bielorrusia supone una respuesta a la escalada de tensiones desde Occidente.

En septiembre, Bielorrusia confirmó que, durante las maniobras estratégicas Západ-2025, se practicó el despliegue de los misiles Oréshnik.

En diciembre pasado, Putin y Lukashenko anunciaron un acuerdo sobre garantías de seguridad que contempla el empleo de armas nucleares ante una amenaza exterior, en clara alusión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Misil que es “imposible” de interceptar

En noviembre de 2024, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció la exitosa prueba de un nuevo misil hipersónico en una operación realizada en Ucrania, en reacción al uso de armas estadounidenses y británicas contra Rusia.

Putin detalló que Oréshnik es un misil de medio alcance con una velocidad de Mach 10, de 2,5 a 3 kilómetros por segundo, que los modernos sistemas de defensa aérea, incluido los sistemas antimisiles estadounidenses desplegados en Europa, no son capaces de interceptarlo: “Esto es imposible”, aseveró.

El Oréshnik, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.

Bielorrusia se mantiene como uno de los aliados clave de Rusia, incluso ante la operación militar contra Ucrania, iniciada en 2022 y que perdura hasta ahora con fallidos intentos para alcanzar un acuerdo de paz.

msr/ncl