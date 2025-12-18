Lula advierte a la UE: “si no firman el acuerdo Mercosur, lo dejará de lado” - Noticiero 13:30

El Gobierno palestino pide acción internacional por Gaza y Cisjordania. Lula advierte a la UE que sin acuerdo con el Mercosur, las colaboraciones se limitan.

1. El embajador palestino ante la ONU, Riad Mansur, pidió a la comunidad internacional que actúe para que Israel detenga sus abusos en Gaza y Cisjordania.

2. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió a la Unión Europea que, si no se firma esta semana el acuerdo estratégico con el Mercosur, dejará el tema de lado durante su mandato.

3. Ante las amenazas de agresiones de Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que el país bolivariano nunca jamás será colonia de nadie.

rfm/tmv