61 soldados israelíes se suicidan desde inicio de guerra en Gaza

61 soldados israelíes se han suicidado desde el inicio de la guerra en Gaza, lo que refleja la crisis psicológica dentro del ejército del régimen, según un informe.

El diario hebreo Haaretz informó que un soldado israelí, que cumplía funciones de rastreador en el servicio militar regular, se disparó el martes dentro de una base en el norte de Palestina ocupada. El militar sufrió heridas graves y fue declarado muerto esa misma noche.

Un comunicado castrense había señalado previamente que un soldado resultó gravemente herido en un tiroteo en una base militar y fue trasladado al hospital, donde posteriormente falleció. La nota oficial añadió que la policía militar abrió una investigación para esclarecer el incidente.

Según datos del centro de investigación e información del parlamento israelí (knesset), entre principios de 2024 y julio de 2025 un total de 279 soldados israelíes intentaron suicidarse, lo que equivale aproximadamente a una muerte por cada siete intentos.

El ejército confirmó que, desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, 48 soldados se han quitado la vida durante el servicio militar. A ello se suman al menos 13 casos ocurridos fuera del servicio, vinculados a problemas psicológicos, incluidos seis registrados desde comienzos de este año. En total, el número de suicidios de militares israelíes desde el inicio de la guerra en Gaza asciende a 61, según Haaretz.

El mismo medio detalló que 20 soldados murieron por suicidio en 2024 y otros 16 entre enero y julio de 2025, a los que se agregan al menos cuatro más en los meses posteriores.

En octubre, el jefe del estado mayor del ejército israelí, Eyal Zamir, reconoció públicamente el agravamiento de la crisis de salud mental en las Fuerzas Armadas, señalando que miles de soldados reciben tratamiento psicológico. Instó a los comandantes a estar atentos para identificar al personal en dificultades y garantizar que reciba atención inmediata.

Según datos del departamento de rehabilitación del ministerio de guerra israelí recogidos por la emisora pública KAN, cerca de 10 000 de los 19 000 soldados heridos en Gaza padecen trastornos psicológicos, como estrés postraumático.

La emergencia de salud mental se produce en el contexto de una prolongada e intensa campaña militar del régimen israelí en la Franja de Gaza, que ha provocado una destrucción generalizada y un elevado número de bajas palestinas.

El Ministerio de Gaza ha informado que desde el 7 de octubre de 2023, la guerra genocida israelí ha causado 70 669 muertos y 171 165 heridos en el enclave palestino.

