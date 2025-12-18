Pezeshkian: EEUU busca debilitar a Irán frente a Israel mediante diálogo

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió que Estados Unidos está intentando usar las conversaciones diplomáticas para debilitar a Irán frente a Israel.

Hablando en una reunión con figuras iraníes de alto perfil y élites políticas el miércoles, Pezeshkian destacó que los enemigos buscan “quitar todos los componentes del poder de Irán y debilitar al país frente al régimen sionista”.

En este contexto, agregó que a pesar de que Irán busca la paz, pero no aceptará la “intimidación”.

Señaló que Irán estaba en negociaciones con Estados Unidos y dispuesto a llegar a un acuerdo, pero estos interrumpieron el proceso y lanzaron la guerra a mediados de junio.

“Actualmente, están estableciendo condiciones degradantes para la continuación de las negociaciones, las cuales me niego a aceptar. No nos doblegaremos ante la humillación ni aceptaremos un Irán debilitado y fragmentado”, destacó.

Reiteró que Irán no busca sembrar discordia y ha anunciado repetidamente que no tiene intención de construir bombas nucleares, subrayando que Irán está listo para cualquier actividad de verificación.

En otra parte de sus declaraciones, aseveró que “Estados Unidos ha impuesto duras condiciones para la reanudación de las conversaciones con Irán, exigiendo un enriquecimiento cero de uranio y límites a su programa de misiles. Teherán las ha rechazado, considerándolas infracciones inaceptables a su soberanía”.

Irán había celebrado cinco rondas de conversaciones sobre el acuerdo nuclear de 2015 antes de los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra el país y sus instalaciones nucleares en junio.

Estados Unidos y sus aliados europeos han pedido reiteradamente que cualquier acuerdo futuro aborde no solo las actividades nucleares de Irán, sino también su programa de misiles balísticos.

Teherán ha rechazado sistemáticamente esa demanda, insistiendo en que sus capacidades militares no son negociables

El 28 de agosto, el trío europeo invocó el “mecanismo snapback” para restablecer las sanciones de la ONU, que se habían levantado como parte del acuerdo de 2015, lo que complicó aún más la diplomacia para resolver las tensiones.

