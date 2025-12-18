EEUU despliega sus militares en una base estratégica en Ecuador

En medio de las crecientes tensiones en el Caribe, EE.UU. ha anunciado de manera oficial el despliegue de su fuerza aérea en Ecuador para una operación conjunta.

La embajada de Estados Unidos en Ecuador anunció el miércoles que el contingente estará estacionado en la base aérea de Manta, una ciudad que se considera estratégica para las operaciones de control marítimo sobre el océano Pacífico y que sirvió como base de Washington durante una década hasta la llegada al poder del expresidente izquierdista Rafael Correa en 2009.

“[La medida] está diseñada a proteger a los Estados Unidos y al Ecuador frente a las amenazas que compartimos”, adujo la representación diplomática norteamericana.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, por su parte, confirmó la presencia de las fuerzas estadounidense en este país, subrayando que se trata de una misión temporal para combatir el narcotráfico.

Noboa es uno de los aliados más cercanos del presidente estadounidense, Donald Trump, en la región latinoamericana.

El despliegue se produce luego de que los ecuatorianos rechazaran abrumadoramente en noviembre la propuesta Noboa de autorizar la expansión de bases militares extranjeras en el país latinoamericano.

