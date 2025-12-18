“¡No al golpe electoral!”: las calles de Honduras arden en protestas

Miles de manifestantes ocuparon las calles de Honduras en rechazo al fraude electoral y la injerencia de Trump, con la presencia de la actual presidenta, Xiomara Castro.

El miércoles, las protestas se concentraron principalmente en la capital, Tegucigalpa, donde manifestantes se reunieron frente a instituciones electorales y bloquearon vías clave para rechazar un “golpe electoral”, denunciando irregularidades en el proceso y la injerencia del presidente de EE.UU., Donald Trump, en los comicios.

La movilización contó con la presencia de la presidenta Xiomara Castro, mientras las fuerzas de seguridad permanecieron desplegadas ante el aumento de la tensión política.

A más de dos semanas de la votación, aún no se sabe quién es el presidente electo. La disputa está entre el candidato ultraderechista Nasry Asfura (apoyado por Donald Trump, que encabeza el escrutinio) y el conservador Salvador Nasralla, quien ha denunciado “robo” y “fraude”, seguido por la candidata de Libre, Rixi Moncada, quien ha obtenido el 19,29 % del apoyo, del 99,80 % de las actas electorales escrutadas.

