Muere profesor proisraelí en EEUU ¿ataque de falsa bandera o qué?

La muerte de un judío, conocido por su apoyo a Israel, en Estados Unidos, e intentos del régimen de vincular el incidente, sin pruebas, a Irán genera muchos interrogantes.

El académico, identificado como Nuno Loureiro, profesor portugués de energía nuclear en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), fue trasladado el lunes al hospital con heridas de bala tras supuestamente ser tiroteado en su lujosa vivienda en un suburbio de Brooklyn, cerca de Boston y fue declarado muerto el martes, según la Fiscalía del Condado de Norfolk (Estados Unidos).

El canal estadounidense ABC News declaró que “las autoridades locales están tratando el caso como un homicidio, y la investigación está a cargo de la Fiscalía del Condado de Norfolk, la Policía Estatal de Massachusetts, la Policía de Brooklyn y la Policía del MIT”.

Los medios locales informaron que la policía está investigando el incidente y, hasta el momento, no se ha arrestado a ningún sospechoso en el caso.

Mientras la policía aún no ha hallado pruebas que vincule el caso a un agente extranjero, los servicios de inteligencia y medios israelíes no han tardado en aprovechar el caso para promover la iranofobia y venderlo al mundo como un supuesto ataque iraní.

El incidente se produce ante la falta de capacidad y fracaso de la policía estadounidense, el Buró Federal de Investigación (FBI) y otras instituciones pertinentes, de asegurar los centros educativos, estudiantes y profesores, en medio de constantes ataques con armas de fuego en escuelas y universidades en el país norteamericano.

Uno de los casos más recientes se produjo el pasado fin de semana, cuando un tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island, en la costa este de EE.UU., dejó al menos dos muertos y ocho heridos, mientras la policía sigue sin poder identificar al atacante en medio de la creciente demanda pública para castigar a los responsables.

El régimen israelí, que enfrenta un creciente aislamiento internacional desde el inicio del genocidio en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, ha intentado, sin éxito, aprovechar cualquier incidente que involucre a judíos —como el tiroteo ocurrido este mes en la playa de Bondi, en Sídney (Australia), que dejó al menos 15 muertos y decenas de heridos— calificándolo de “antisemita” y vinculándolo a Irán, en un intento por reconstruir su deteriorada reputación mundial.

Entre tanto, tras el trágico incidente en Sídney, que fue condenado fuertemente por Teherán, las autoridades y policía australianas aseguraron que no había ninguna prueba pública que vincule a Irán ni a ningún elemento extranjero con el ataque, descartando las acusaciones del régimen sionista.

¿Ataque de falsa bandera?

La sospechosa muerte del profesor judío portugués en EE.UU. crea además interrogantes sobre la posibilidad de que el incidente sea un supuesto ataque de ‘falsa bandera’ por parte de Israel, que sufre una crisis de ‘migración inversa’ o lo que el parlamento del régimen (Knesset) describe como el “tsunami de israelíes” que emigraron en los últimos años.

Asimismo, un informe de la oficina central de estadísticas de Israel (ICBS) demostró que en 2024 se observó un aumento significativo en el número de científicos, investigadores y ciudadanos israelíes con doctorado que han emigrado, un fenómeno que se conoce como la ‘fuga de cerebros’.

Muchos observadores han advertido sobre planes encubiertos y complots del extremista gabinete israelí, del primer ministro Benjamín Netanyahu, para hacer inseguro el entorno exterior para los judíos, particularmente científicos, con el fin de presentar a los territorios ocupados por Israel como el único lugar seguro para ellos.

Cabe destacar que pese a los esfuerzos sin éxito de Israel de impulsar iranofobia y vincular incidentes separados en todo el mundo a Irán, los propios servicios de inteligencia israelíes han reivindicado el asesinato de más de una docena de científicos nucleares iraníes desde el año 2010, lo que crea responsabilidad jurídica para el régimen.

ftm/mrg