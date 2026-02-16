Seis altos funcionarios de la administración Trump figuran en archivos de Epstein

EE.UU. publicó más de 3 millones de páginas sobre Epstein, revelando que al menos seis altos funcionarios de la administración Trump tienen vínculos con él.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de tres millones de páginas de archivos vinculados a su larga investigación sobre Epstein, revelando la participación de poderosas figuras políticas y empresariales, entre ellas el presidente estadounidense Donald Trump, su yerno Jared Kushner y el ex primer ministro israelí, Ehud Barak.

Los documentos revelaron una red de conexiones que abarcaba desde correos electrónicos fugaces hasta extensas interacciones sociales con el financiero estadounidense fallecido y delincuente sexual convicto, quien presuntamente trabajaba para Israel.

En este sentido, una revisión exhaustiva realizada por NBC News de los voluminosos archivos descubrió vínculos que involucran al menos a seis altos funcionarios de la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Asimismo, las revelaciones, que incluyen correos electrónicos, registros de vuelos y correspondencia personal, han generado un escrutinio bipartidista, aunque ningún funcionario actual o anterior ha sido acusado de delitos relacionados con la red de tráfico sexual de Epstein.

Donald Trump, domina los documentos, apareciendo en miles de referencias que detallan una relación social cercana durante la década de 1990 y principios de los 2000. Ambos frecuentaban los mismos círculos de élite en Nueva York y Palm Beach, Florida, y Epstein llegó a describir a Trump como un “tipo estupendo” en una entrevista de 2002.

Por otro lado, Trump ha sostenido que cortó toda relación con Epstein alrededor de 2004, tras enterarse de su comportamiento depredador, calificándolo de “raro” y enfatizando que lo prohibió en su club Mar-a-Lago. “Estoy 100 % exonerado”, declaró Trump el jueves en un mensaje en Truth Social, elogiando a la fiscal general Pam Bondi por su manejo de una acalorada audiencia del Congreso sobre el asunto.

Del mismo, modo, los archivos también destacan a la co-conspiradora de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años por su papel en el reclutamiento y preparación de menores para Epstein.

Las tensiones se intensificaron durante la audiencia del miércoles del Comité Judicial de la Cámara, donde Bondi recibió preguntas incisivas de los demócratas sobre si el Departamento de Justicia había entrevistado a funcionarios actuales respecto a sus vínculos con Epstein.

Finalmente, la representante Becca Balint, demócrata por Vermont, cuestionó a la fiscal general sobre los compromisos del Departamento de Justicia con la transparencia, pero Bondi respondió: “Estoy sorprendida de que quiera seguir hablando de Epstein”, antes de pasar a criticar administraciones demócratas anteriores.

El intercambio derivó en gritos, con Bondi acusando a los legisladores de “hacer espectáculo” y un demócrata calificando sus respuestas de “evasivas”.

Además, Bondi, aliada de Trump y exfiscal general de Florida, defendió la publicación escalonada de los archivos por parte del DOJ, iniciada en diciembre de 2025, frente a las acusaciones de que se habían realizado redacciones para proteger a figuras poderosas. Los críticos señalaron que el proceso fue insuficiente, ya que algunas víctimas siguen siendo identificables a pesar de las promesas de anonimato.

Posteriormente, Trump elogió a Bondi en Truth Social, presentando los archivos como una vindicación de su administración. Un portavoz de la Casa Blanca reiteró este mensaje, remitiendo cualquier consulta a las declaraciones del presidente.

Epstein se refirió repetidamente a sí mismo como el “amigo más cercano de Trump durante 10 años”, lo que resalta la profundidad de su conexión.

Los registros también revelan que Trump voló en el jet privado de Epstein al menos siete veces durante la década de 1990, y según documentos del Departamento de Justicia publicados en diciembre, es posible que haya pasado horas solo con una de las víctimas de Epstein en la residencia de Epstein.

Epstein fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual en julio de 2019 y recluido en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York. Murió ahorcado en agosto de 2019, a pesar de estar bajo vigilancia por riesgo de suicidio tras un presunto intento anterior en julio, lo que plantea preguntas persistentes sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

