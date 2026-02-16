Araqchi viaja a Ginebra por diálogo nuclear indirecto con EEUU - Noticiero 21:30

El canciller iraní, viaja a Ginebra a negociar con EEUU; Israel mata 12 palestinos más en Gaza y Noruega advierte posible captura de Netanyahu.

1. El canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, parte de Teherán con destino a la ciudad suiza de Ginebra para participar en la segunda ronda de negociaciones nucleares indirectas con EE.UU.

2. En las últimas horas las fuerzas del régimen de Israel asesinaron a 12 palestinos en la Franja de Gaza y así asciende a más de 600, el número de palestinos que han perdido la vida por ataques israelíes desde el alto al fuego.

3. El Gobierno de Noruega reafirma que si el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros miembros acusados de su gabinete, entran en el territorio noruego, serán capturados en el marco de las obligaciones legales del país europeo.

