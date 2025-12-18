EEUU anuncia nuevas sanciones contra buques vinculados con Irán

Estados Unidos ha sancionado a 29 buques bajo el pretexto de transportar productos petrolíferos del país persa, alegando ejercer más presión contra el país persa.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha informado este jueves en un comunicado que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) “está ejerciendo hoy más presión sobre la flota fantasma de Irán, que exporta petróleo y productos petrolíferos iraníes mediante métodos de transporte engañosos”.

“La OFAC tiene en la mira a 29 buques de la flota fantasma y a sus respectivas empresas gestoras, que han transportado productos petrolíferos iraníes por valor de cientos de millones de dólares”, ha reiterado en su comunicado oficial el Departamento del Tesoro de EE.UU.

A continuación, ha nombrado al empresario egipcio Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr y, alegando que sus empresas están asociadas con siete de los 29 buques de la supuesta flota fantasma iraní, ha dicho que también ha sido incluido en la lista negra estadounidense.

Las sanciones secundarias de Washington, que apuntan a empresas e instituciones extranjeras por sus tratos con Irán, se introdujeron por primera vez en 1996 bajo la ‘Ley de Sanciones contra Irán y Libia’ y se han intensificado en los últimos años, especialmente tras la retirada de EE.UU. del acuerdo nuclear o Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés) en 2015.

A pesar de las sanciones de Estados Unidos contra Irán, el ministro de Petróleo iraní, Mohsen Pakneyad, anunció el martes que la producción petrolera del país aumentó en 120 000 barriles por día desde enero hasta septiembre de este año.

mbn/ncl