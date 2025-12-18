Lula ofrece mediar entre EEUU y Venezuela y evitar “guerra fratricida”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su disposición a mediar en el conflicto abierto provocado por Estados Unidos contra Venezuela.

“Yo estoy pensando que antes de que llegue la Navidad, yo posiblemente tenga que volver a hablar con el presidente de EE.UU., Donald Trump para saber cómo podría Brasil contribuir para que tengamos un acuerdo diplomático y no una guerra fratricida”, ha subrayado Lula en una conversación con periodistas.

El mandatario brasileño ha dicho haber dialogado con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para saber qué habló en la conversación telefónica que mantuvo hace unas semanas con Trump.

Lula ha hecho hincapié en que América Latina es una región de paz y ha puesto en duda los intereses velados en los argumentos manifestados por el Gobierno de Trump para emprender acciones contra el Gobierno de su homólogo venezolano.

“Era posible negociar sin guerra. Yo siempre me pregunto qué hay por detrás, cuáles son los intereses de otros que la gente aún no sabe”, ha enfatizado Lula.

Para el mandatario sudamericano, la diplomacia siempre ofrece mejores resultados que las posturas belicistas, por ello, reiteró que está dispuesto a colaborar tanto con Venezuela como con Estados Unidos para encontrar una solución pacífica que evite un mayor deterioro en la región.

Además, Lula ha recordado su experiencia previa como mediador, que fue uno de los creadores del Grupo de Amigos de Venezuela, que ocurrió entre el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y durante los ocho años de la Administración de George W. Bush para rebajar las tensiones.

Desde septiembre, EE.UU. ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, dejando muchas víctimas, en el marco de su llamada lucha contra drogas, asesinando al menos 95 personas. El miércoles, Washington anunció haber ejecutado su más reciente ataque cinético letal contra una supuesta narcolancha en el Pacífico, causando la muerte de los cuatro tripulantes.

El martes, Trump ordenó el “bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”. Además, acusó al Gobierno venezolano de “usar el petróleo, la tierra y otros activos” supuestamente “robados” a EE.UU. para financiar el “narcoterrorismo”. Por ello, designó a la Administración de Maduro como “organización terrorista extranjera”.

Caracas califica de “mentira” y “fake news” los argumentos de EE.UU. sobre la lucha contra el narcotráfico, asegurando que se trata de un pretexto para justificar agresiones encaminadas a sacar del poder a Maduro y robar los recursos como el petróleo venezolano.

mbn/tmv