Hezbolá condena profanación del Corán en EEUU

Hezbolá denuncia la profanación del Corán en EE.UU., acusando a Washington de respaldar prácticas provocadoras y fomentar un clima de odio contra el Islam.

El Movimiento de la Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) publicó este jueves un comunicado en el que condena la profanación del Corán en EE.UU. y advirtió que este tipo de ataques refleja un patrón creciente de provocaciones contra los símbolos del Islam, según ha informado la cadena Al Mayadeen.

El grupo destacó que estos hechos no son aislados, sino que surgen en un contexto de políticas y discursos que fomentan el odio religioso y legitiman agresiones contra comunidades musulmanas.

En un reproche directo a Washington, Hezbolá subrayó que la Administración estadounidense ha permanecido pasiva frente a los responsables, amparándose en la supuesta “libertad de expresión”, lo que constituye, según el grupo, un aval implícito a prácticas que exacerban la intolerancia y el conflicto religioso.

Con un tono enfático, el comunicado recalca que estos ataques forman parte de una estrategia global promovida por potencias que buscan erosionar al Islam como bastión moral y ético frente a la inmoralidad, la criminalidad y la agresión internacional.

Además, Hezbolá hizo un llamado a las naciones árabes e islámicas, así como a líderes y autoridades religiosas y culturales, a condenar de manera firme cualquier ataque a los símbolos islámicos y a reforzar la protección de las santidades religiosas.

Finalmente, Hezbolá advirtió que estas acciones alimentan el odio y dificultan los esfuerzos por promover el entendimiento y la paz entre los pueblos, subrayando la necesidad de una respuesta colectiva frente a provocaciones que atentan contra la fe y la convivencia pacífica.

Luego de que en agosto, la candidata republicana al Congreso, Valentina Gómez, quemara una copia del Corán en Texas como parte de su campaña, ha surgido otro incidente esta semana, en la que el candidato republicano al Senado por Florida realizó un acto profano contra el libro sagrado de los musulmanes en un anuncio electoral.

mep/ncl