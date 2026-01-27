Israel ataca Líbano en violación de la tregua, dejando un muerto

Israel ha asesinado a una persona en un ataque contra el sur del Líbano, violando otra vez y sin reparos el alto el fuego pactado en noviembre de 2024.

La Agencia Nacional de Noticias (NNA) libanesa ha informado que el régimen de Tel Aviv ha lanzado este martes un ataque contra una motocicleta en la localidad de Batoulieh, al este de Tiro, en el sur del Líbano.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencias de Salud Pública del Ministerio de Salud del Líbano ha confirmado, mediante un comunicado, que “el ataque del enemigo israelí” resultó en el “fallecimiento de un ciudadano”. Ninguna de las dos fuentes han dado a conocer la identidad de la víctima.

At least one Lebanese civilian was killed after an Israeli drone strike hit the town of Batoulieh in southern Lebanon, according to local sources.



The attack comes amid ongoing cross-border tensions. pic.twitter.com/l8JQBZMTWT — Al-Estiklal English (@alestiklalen) January 27, 2026

Israel ha intensificado sus ataques aéreos en el sur del Líbano, alegando que sus operaciones apuntan a miembros e infraestructura del Movimiento de Resistencia Islámica de Líbano (Hezbolá); sin embargo, casi siempre las víctimas son personas que no tienen nada que ver con el grupo chií.

En octubre de 2023, enfrentamientos fronterizos entre Hezbolá y el ejército israelí estallaron, y el régimen de Tel Aviv los transformó en septiembre de 2024 en una guerra abierta que mató a miles de personas y provocó destrucción significativa en varias regiones libanesas.

El régimen de Israel no cumple el alto el fuego acordado en noviembre de 2024 con Hezbolá y mantiene tropas en zonas del sur donde toma posiciones y continúa atacando al territorio libanés.

Las autoridades libanesas han advertido que las violaciones del alto el fuego por parte del régimen israelí representan un riesgo para la estabilidad del país árabe.

arz/ncl/rba