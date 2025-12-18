Rusia reitera su rechazo al despliegue de tropas occidentales en Ucrania y alerta que las denominadas fuerzas de paz serían consideradas objetivos legítimos.

“El despliegue de personal militar occidental en Ucrania, bajo cualquier disfraz y en cualquier formato, es inaceptable para Rusia”, ha declarado este jueves la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, en una sesión informativa.

En otra parte de su momento, la diplomática rusa ha señalado que “el despliegue de tropas occidentales en territorio ucraniano, bajo cualquier pretexto y en cualquier formato, nos resulta inaceptable. Hemos declarado reiteradamente que estas pseudofuerzas de paz se convertirán en objetivos legítimos del ejército ruso”.

Principalmente, el primer ministro británico, Keir Starmer, destacó que la llamada coalición de los dispuestos ha completado los preparativos para desplegar tropas en Ucrania en caso de un alto el fuego.

Zajárova se ha referido al grupo correspondiente de individuos como una “coalición de belicistas”, cuyas actividades solo causan desconcierto.

Para Moscú, según la diplomática, “estas estructuras y sus decisiones carecen de validez jurídica”.

“En lugar de centrarse en buscar opciones para resolver la crisis, dado que todos hablaban de paz y lo hacían teniendo en cuenta los intereses de todas las partes involucradas en el conflicto, los países que pertenecen a esta misma coalición están, en esencia, desarrollando planes para la ocupación de Ucrania”, ha zanjado.

El martes pasado, la Comisión Europea anunció la firma de un convenio por el que se creó la llamada Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, que operará dentro del marco del Consejo de Europa.

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que las Fuerzas Armadas de Alemania podrían participar en una coalición internacional destinada a garantizar una zona desmilitarizada en Ucrania, con reglas de enfrentamiento que permitirían responder militarmente ante ataques rusos.

Se trata de la señal más clara hasta ahora de que Alemania contempla un rol directo en la arquitectura de seguridad postguerra, en coordinación con Estados Unidos y otros socios europeos.

ght/tmv