HAMAS: muerte de niños por hipotermia es un “claro crimen” de Israel

HAMAS condena las muertes de niños por hipotermia en los últimos días y responsabiliza a Israel por bloquear e impedir la entrada de ayuda a la Franja de Gaza.

El Ministerio de Salud de Gaza ha reportado este jueves que 13 personas han muerto, entre ellos, dos menores, en consecuencia del temporal de frío y lluvias que azota al enclave palestino desde hace una semana.

Según el Ministerio, un bebé de 3 semanas fue la última víctima en Jan Yunis por el frío en los campamentos de tiendas en Gaza en los últimos días.

Ante tal coyuntura, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha solicitado en un comunicado a la administración estadounidense y a su presidente, Donald Trump, que aumente la presión sobre el régimen sionista para que permita la entrada de la ayuda y refugios, así como la apertura de los cruces.

“Las continuas muertes de niños en Gaza, la última de las cuales fue la de un niño en Jan Yunis, debido al intenso frío; su permanencia en tiendas de campaña y la falta de refugios adecuados, constituyen un claro crimen cometido por la ocupación al continuar su bloqueo de la Franja de Gaza e impedir la reconstrucción”, afirmó el portavoz de HAMAS, Hazem Qasem.

Según informes, los fuertes vientos y las intensas lluvias también han destruido o dañado gravemente más de 22 000 tiendas de campaña que albergaban a familias desplazadas en Gaza.

Además, el servicio de emergencias gazatí Defensa Civil ha cifrado en más de 90 los edificios que han sufrido derrumbes parciales y ponen en riesgo a la población.

Cabe mencionar que el 81 % de todas las estructuras y edificios de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes durante su ofensiva desde octubre de 2023, y a pesar del alto el fuego, el régimen sionista sigue sus ataques con el fin de demoler los edificios.

Casi la totalidad de la población gazatí (unos 2,1 millones) continúa desplazada a pesar del alto el fuego en la Franja, que entró en vigor el 10 de octubre. La tregua obligaba a Israel a abrir los pasos fronterizos y permitir la entrada sin restricciones de alimentos, combustible y suministros humanitarios.

Sin embargo, Israel ha ignorado estos compromisos, manteniendo la mayoría de los cruces cerrados y permitiendo solo envíos limitados a un territorio devastado por casi dos años de guerra y genocidio.

mbn/tmv