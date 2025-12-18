Bombas, balas y ahora frío: 17 palestinos fallecidos, entre ellos 4 niños

Al menos 17 palestinos, entre ellos 4 niños, han muerto de hipotermia en Gaza durante diciembre, azotada por un intenso frío, mientras gran parte de su población sobrevive en tiendas de campaña.

El portavoz de la Defensa Civil de la Franja de Gaza, Mahmud Basal, informó el miércoles que el intenso frío que azota el enclave costero, como consecuencia de las fuertes lluvias y el temporal, causó la muerte de al menos 17 palestinos solo en el mes de diciembre, entre ellos cuatro niños.

Declaró que en lo que va de este mes de diciembre, más de 17 edificios residenciales se derrumbaron y más de 90 sufrieron graves daños estructurales como resultado de lluvias torrenciales e inundaciones, dejando a miles de personas en riesgo.

Señaló además que el temporal y fuertes lluvias desbordaron aproximadamente el 90% de los refugios para desplazados, exponiendo a las familias a condiciones inseguras.

🇵🇸 Los habitantes de Gaza atraviesan días muy difíciles. A pesar del dolor y la destrucción, el pueblo gazatí resiste y lucha por su dignidad y su vida. pic.twitter.com/IR4oSF1o3f — HispanTV (@Nexo_Latino) December 18, 2025

Basal alertó que la caída significativa de las temperaturas por la noche se ha convertido en una amenaza seria para la vida de los niños de Gaza, pidiendo a organismos humanitarios salvar la vida de menores gazatíes. “Salven a los niños de Gaza antes de que el frío les arrebate la vida”, dijo, dirigiéndose a organizaciones internacionales y la comunidad mundial.

Conforme al vocero de Defensa Civil gazatí, “la falta de refugio, la escasez extrema de mantas y equipos de calefacción, así como la destrucción de infraestructuras y el colapso de los servicios básicos”, han empeorado drásticamente la situación humanitaria en la región con la llegada de la temporada de frío.

Calificó la situación de la Franja de “una verdadera catástrofe humanitaria”, y llamó a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para proteger a la población de Gaza.

Según informes, los fuertes vientos y las intensas lluvias también han destruido o dañado gravemente más de 22 000 tiendas de campaña que albergaban a familias desplazadas en Gaza.

Casi la totalidad de la población gazatí (unos 2,1 millones) continúa desplazada a pesar del alto el fuego en la Franja, que entró en vigor el 10 de octubre. La tregua obligaba a Israel a abrir los pasos fronterizos y permitir la entrada sin restricciones de alimentos, combustible y suministros humanitarios.

Sin embargo, Israel ha ignorado estos compromisos, manteniendo la mayoría de los cruces cerrados y permitiendo solo envíos limitados a un territorio devastado por casi dos años de guerra y genocidio.

