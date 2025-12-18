Irán condena presión sobre su misión: EEUU abusa de ser anfitrión de ONU

Irán condena la presión de EE.UU. sobre su misión de la ONU y denuncia que ese país abusa de ser anfitrión del organismo para intimidar a los Estados miembros.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha emitido este jueves una fuerte declaración oficial en su cuenta oficial de X en respuesta a las recientes restricciones impuestas por Estados Unidos contra representantes iraníes ante las Naciones Unidas.

En el comunicado, la Cancillería iraní ha señalado que las medidas coercitivas adoptadas por Washington, incluidas las limitaciones impuestas al acceso y participación de delegados iraníes en foros multilaterales, reflejan una política “de doble rasero y abuso del estatus de anfitrión de la ONU”.

El comunicado subraya que estas acciones forman parte de un patrón mayor de violaciones de normas internacionales, que según Irán abarcan desde sanciones unilaterales ilegales hasta interferencias que contravienen principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Military aggression and complicity with a genocidal regime in the killing of Iranians, the imposition of cruel sanctions, & the abuse of the privilege of hosting the UN are all of the same nature, reflecting nothing other than the US regime's blatant contempt for moral and human… https://t.co/jIgRRzGy3Y — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) December 18, 2025

La Cartera iraní ha dejado claro que los esfuerzos del Departamento de Estado norteamericano por presentar estas acciones bajo el disfraz “hipócrita” de la preocupación por el pueblo iraní son engañosos y vergonzosos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha aseverado que la conducta demuestra la explotación de la posición de país anfitrión de la ONU como una herramienta de “política exterior intimidatoria” destinada a intimidar a los Estados miembros atacando a sus representantes diplomáticos.

El Ministerio ha agregado que el cumplimiento de las obligaciones de las Naciones Unidas como país anfitrión no es un acto de buena voluntad sino un deber jurídico vinculante en virtud del Acuerdo sobre la Sede de 1946.

Este pronunciamiento se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos, marcadas en los últimos años por sanciones, disputas políticas y diferencias profundas sobre temas regionales y de seguridad internacional.

La Administración del presidente Donald Trump ha impuesto desde septiembre nuevas restricciones a los movimientos y las actividades de compra de los diplomáticos iraníes que residen o están de visita en Nueva York —la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU)—, prohibiendo que los diplomáticos compren en tiendas de clubes mayoristas como Costco y adquieran bienes de lujo en Estados Unidos sin un permiso específico del Departamento de Estado.

En respuesta, Irán ha firmado que “el verdadero objetivo de las crecientes restricciones impuestas por la administración estadounidense a los diplomáticos iraníes y sus dependientes en Nueva York es perturbar la actuación diplomática de Irán en la ONU”.

