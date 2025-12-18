Irán presenta dron de escaneo rápido con una detección precisa en tierra

El avión no tripulado desarrollado por el Instituto de Investigación Aeroespacial se basa en imágenes aéreas rápidas e inteligencia artificial, lo que permite realizar misiones de reconocimiento y vigilancia terrestre en un corto período de tiempo.
Según la información difundida, el sistema de vuelo tiene capacidades como alta agilidad y velocidad, despegue y aterrizaje vertical, lanzamiento sin pista, recuperación en poco tiempo y capacidad de vuelo autónomo, un conjunto de características que lo hacen adecuado para misiones de ritmo rápido y orientadas a la respuesta.
El dron tiene un alcance operativo de 10 km, una velocidad máxima de 250 km/h, una duración de vuelo de 20 minutos, un techo de vuelo de 1500 metros, un peso de aproximadamente 1 kg y una velocidad de crucero de 120 km/h.
Uno de los objetivos del Instituto de Investigación Aeroespacial es diseñar aeronaves no tripuladas ligeras y orientadas a misiones, capaces de realizar misiones rápidas de reconocimiento y de obtención de imágenes aéreas.
El anuncio se produce en paralelo a la integración de otros modelos de drones, como los de despegue y aterrizaje vertical (VTOL), que han sido presentados recientemente por el Ejército iraní. Estos sistemas, entre ellos el Homa y el Dideban, destacan por su capacidad de operar en entornos de guerra electrónica y por su flexibilidad táctica.
Expertos señalan que la incorporación de drones de escaneo rápido y de identificación de objetivos terrestres refuerza la capacidad de Irán para responder a amenazas convencionales y asimétricas. Además, incrementa su poder de disuasión en un momento en que la región enfrenta un clima de inestabilidad y rivalidades estratégicas.
Durante la última década, la industria de vehículos aéreos no tripulados de la República Islámica del Irán ha experimentado una transformación notable, pasando de ser una capacidad localizada a una fuerza global significativa.
Desde África hasta Sudamérica, los drones sirven como instrumentos de influencia estratégica, ampliando el alcance geopolítico de Irán y consolidando su papel como un destacado fabricante y exportador de tecnología de drones.
mrt/tmv