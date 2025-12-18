Congreso de Brasil aprueba rebaja de pena para Bolsonaro pese a protestas

El Congreso de Brasil aprobó el miércoles una ley que reduce la pena de 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, pese a las protestas populares.

El Congreso de Brasil aprobó el miércoles un proyecto de ley para recortar la pena de prisión de Jair Bolsonaro, quien fue condenado por conspirar para un golpe de Estado tras perder la reelección frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

El proyecto de ley de dosimetría, en alusión al principio de proporcionalidad penal, que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados la semana pasada, recibió en el Senado 48 votos a favor, 25 en contra y una abstención.

La norma podría reducir el tiempo efectivo de prisión de Bolsonaro a algo más de dos años. La ley facilitaría que los condenados cumplieran, por norma general, con poco más del 16 por ciento de la condena, según ha recogido la propia agencia del Senado.

Entre los puntos principales, la medida impide que se acumulen las penas de dos de los crímenes por los que fue condenado el exmandatario (2019-2022): el de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y el de golpe de Estado.

Por entender que se trata de tipos parecidos, se aplicaría solo la pena más grave de los dos, en este caso el de golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de prisión y que no se sumaría a la pena por intento de abolición violenta, que prevé hasta ocho años de cárcel.

Además, se propone reducir de un tercio a dos tercios la pena cuando los crímenes por golpismo son practicados como parte de una “multitud”, como sucedió en el asalto por parte de cientos de bolsonaristas a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Por último, el proyecto permite la progresión más rápida del régimen cerrado al semiabierto para los condenados por estos crímenes tras cumplir al menos una sexta parte de la pena.

Bajo estos criterios, Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, podría abandonar el régimen cerrado en poco más de dos años, aunque pasado ese período aún sería obligado a dormir en la cárcel y pasar los fines de semana recluidos durante un tiempo que sería establecido por la Justicia.

Entre los beneficiarios, figuran también altos cargos militares y antiguos ministros condenados por apoyar los planes del exmandatario para mantenerse en el poder pese a haber sido derrotado por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las urnas.

En septiembre, Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión en el juicio por la intentona golpista el 8 de enero de 2023, que derivó en la invasión por simpatizantes bolsonaristas al Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial en Brasilia.

