Rebaja de pena a Bolsonaro deriva masivas protestas en Brasil

Bajo el slogan “Congreso enemigo del pueblo”, miles de brasileños salieron a las calles del país para protestar contra una posible y drástica reducción de la condena a Bolsonaro por golpismo.

De consolidarse el proyecto de ley denominado dosimetría, la condena de 27 años al líder golpista Bolsonaro mantendría su régimen cerrado únicamente por 2 años y 4 meses. El señalado como responsable político de esta triquiñuela legal aprobada entre gallos y medianoche es el presidente de la cámara de diputados Hugo Motta.

Brasil se encamina hacia una elección presidencial que tendrá lugar en octubre de 2026, es evidente que esa disputa de poder no será un lecho de rosas.

La extrema derecha que está en Brasil está en todos los países del mundo. Esa participación de la extrema derecha está haciendo una interferencia nociva para la democracia, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Estados Unidos.

En todos los lugares del mundo está habiendo esa interferencia entre los poderes. La independencia entre los poderes está amenazada en Brasil.

Andrés Sal.lari, Sao Paulo.

