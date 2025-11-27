“Lección de democracia”: Lula celebra condena de prisión de Bolsonaro

El presidente de Brasil, Lula Inácio Lula da Silva, enfatiza que la condena de 27 años de prisión contra Bolsonaro es una “lección de democracia para el mundo”.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro comenzó a cumplir el martes la condena a 27 años de prisión que le fue impuesta por intento de golpe de Estado. Esto, luego de que la Corte Suprema considerara que se agotaron todos los posibles recursos de apelación por parte de la defensa del político derechista.

La Corte Suprema había rechazado ya en noviembre un recurso contra la sentencia presentado por la defensa de Bolsonaro. La Fiscalía de Brasil imputó en febrero al expresidente y una treintena de colaboradores por varios delitos, entre ellos de golpe de Estado, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho y organización criminal armada.

La trama golpista por la que fue condenado consistió en poner en duda la validez de las elecciones de 2022 para declarar un estado de excepción e impedir la investidura del actual presidente. El plan contemplaba incluso asesinar a Lula, según la Corte Suprema. Pero la acción no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares.

Este miércoles, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la condena de 27 años de prisión impuesta a su antecesor, Jair Bolsonaro, por golpismo constituye “una lección de democracia para el mundo”.

Para Lula, se trata de un “paso importante” dado por Brasil, pues el proceso judicial fortalece el proceso democrático y evidencia que “la democracia y sus leyes valen para todos”.

El mandatario brasileño alabó la labor de la justicia brasileña, que “mostró su fuerza, no se amedrentó con las amenazas de afuera e hizo un juicio primoroso”.

Bolsonaro es aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha calificado en numerosas ocasiones de “caza de brujas” el proceso contra el exmandatario brasileño. Bolsonaro fue mencionado en una orden de julio de la Administración estadounidense para elevar los aranceles a varias exportaciones brasileñas en un 50 %.

Estados Unidos impuso también sanciones económicas al juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro.

