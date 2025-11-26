Asesor del Líder de Irán: Hezbolá, “más esencial que el pan” para Líbano

Un asesor del Líder de Irán condena la violación israelí de la tregua en Líbano y describe a Hezbolá como “más esencial que el pan y el agua” para los libaneses.

En declaraciones a la agencia local Tasnim, Ali Akbar Velayati, asesor del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, señaló el miércoles las reiteradas infracciones del alto el fuego en el Líbano por parte del régimen de Israel, subrayando que los sionistas han vuelto a mostrar su absoluto desprecio por el derecho internacional y los acuerdos establecidos.

“El régimen sionista no cumple sus obligaciones dentro del marco del acuerdo de alto el fuego”, afirmó el político persa y añadió que, al atacar repetidamente al pueblo libanés, Israel “ha demostrado una vez más que no respeta ninguna norma internacional”.

Velayati sostuvo que la constante inclinación del régimen israelí hacia “la matanza y el saqueo de otros territorios” hace del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) una necesidad absoluta. De hecho, destacó que, el movimiento “ha protegido y salvado repetidamente al pueblo del Líbano”.

“Hezbolá ha defendido y salvado en múltiples ocasiones al pueblo del Líbano y ha puesto en su sitio al régimen ocupador Al-Quds. Con el nivel de avidez que muestra el régimen sionista por matar y saquear los territorios ajenos, hoy la existencia de Hezbolá es más necesaria para el Líbano que el agua y el pan”, resaltó.

Ante la intensa presión de Estados Unidos e Israel para desarmar a Hezbolá y sus promesas de ayuda económica, Velayati señaló que las recientes declaraciones de funcionarios libaneses indican que el Gobierno “también ha reconocido la inutilidad y el vacío de las afirmaciones de [el primer ministro israelí] Benjamín Netanyahu”.

Velayati condenó el asesinato del comandante de Hezbolá, Haytham Ali al-Tabatabai, perpetrado el 23 de noviembre en los suburbios del sur de Beirut. “Este asesinato se llevó a cabo en violación de la soberanía territorial del Líbano”, afirmó.

Asimismo, advirtió que el régimen israelí intenta lograr sus “objetivos ilegítimos, creando terror y miedo en el Líbano mediante el asesinato de comandantes de Hezbolá”.

No obstante, agregó que el Líbano tiene una historia de firme resistencia y ha demostrado su capacidad para mantenerse sólido frente a estas acciones provocadoras.

tqi/ncl