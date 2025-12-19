Israel aprueba construcción de 3600 nuevas viviendas en Cisjordania

El ministro de Finanzas israelí aprobó construir 3600 viviendas en el asentamiento de “Meshmar Yehuda”, en el este de Al-Quds ocupada.

Según la agencia de noticias palestina Safa, Bezalel Smotrich, ministro de finanzas del régimen israelí, anunció que este nuevo asentamiento incluirá en el futuro decenas de miles de viviendas y contribuirá a fortalecer el cinturón oriental de la ocupada ciudad de Al-Quds (Jerusalén) en Cisjordania.

La cadena israelí Channel 7 informó que la creación de este asentamiento dificultará de manera práctica la formación de un Estado palestino y separará el sur de Cisjordania de su centro.

Esta decisión se produce luego de que, el 11 de diciembre, el gabinete de seguridad israelí aprobara un plan para establecer 19 asentamientos en Cisjordania.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Palestino, Rawhi Fattouh, calificó la medida como “extremadamente peligrosa” y una violación flagrante del derecho internacional y de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En este sentido, subrayó que este plan no es solo un proyecto de construcción, sino una herramienta política para cambiar la geografía de Palestina e imponer realidades irreversibles que anexan Cisjordania a los territorios ocupados y la transforman en tierras bajo administración del régimen israelí.

El presidente del Parlamento palestino agregó que esta medida constituye una forma novedosa de limpieza étnica gradual, destinada a borrar la identidad nacional palestina y alterar la composición demográfica, eliminando cualquier perspectiva de formación de un Estado palestino independiente.

Además, subrayó que la expansión de los asentamientos en el este de Al-Quds (Jerusalén) constituye una agresión directa contra el estatus legal e histórico de la ciudad y una violación explícita de la Cuarta Convención de Ginebra y del principio de “no adquirir territorio por la fuerza”.

El líder palestino advirtió que la continua indiferencia de la comunidad internacional incentiva al régimen israelí a avanzar con su proyecto de anexión gradual y pidió acciones legales y prácticas inmediatas para detener por completo el proceso de asentamientos.

Al concluir, enfatizó que, pese a la presión y las políticas impuestas por Israel, el pueblo palestino y su liderazgo continuarán defendiendo sus derechos inviolables, en particular el derecho a la autodeterminación y a la formación de un Estado independiente con Al-Quds (Jerusalén) como su capital.

La gran mayoría de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes, establecidos en territorios que Israel ocupó durante la guerra de 1967. Además, varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU han instado a Israel a cesar toda actividad de asentamientos.

El régimen israelí, por su parte, ha rechazado los llamados internacionales, avanzando con sus planes expansionistas y ampliar asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, medidas, que tumbarían la creación de un Estado palestino, según la ONU y muchos países.

ayk/hnb