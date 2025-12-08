Israel aprueba 3500 viviendas ilegales en Al-Quds y refuerza colonización

Israel aprueba un ambicioso plan de asentamientos en Al-Quds para construir 3500 viviendas ilegales en Beit Shemesh, Cisjordania ocupada.

Según informa el diario Globes, la comisión de planificación y urbanismo de la zona de Al-Quds ha aprobado el mayor proyecto de demolición y construcción en la historia de Beit Shemesh, en el área circundante de Al-Quds (Jerusalén) ocupada.

Las autoridades de ocupación israelíes pretenden desalojar a los residentes palestinos, demoler todas las edificaciones existentes y levantar torres de entre 10 y 40 pisos sobre 152 dunams de tierras pertenecientes a la ciudad, como parte de un plan estratégico de judaización que busca alterar drásticamente la demografía palestina.

Destina 830 millones de dólares para profundizar la colonización en Cisjordania

De forma paralela, el régimen israelí anunció una asignación masiva para consolidar su ocupación de Cisjordania.

El ministro de finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, ha anunciado la aprobación de más de 830 millones de dólares, destinados a instalar 17 nuevos asentamientos durante los próximos cinco años.

El programa incluye la reubicación de bases militares en el norte de Cisjordania, la construcción de infraestructura para decenas de asentamientos adicionales, carreteras de circunvalación exclusivas para colonos y la ampliación de sistemas de seguridad, vigilancia y control territorial.

Además, el plan incluye “centros de absorción” con caravanas para nuevos colonos, junto a subsidios de 100 millones de dólares, 130 millones para modernizar asentamientos ya existentes y otros 100 millones destinados a reforzar los consejos locales de Cisjordania.

A ello se añaden 40 millones de dólares para nuevas carreteras militares y 50 millones para renovar autobuses blindados, además de mayores inversiones en cámaras, vallas inteligentes y sistemas avanzados de vigilancia para afianzar el control israelí.

Desde el inicio de la devastadora guerra en Gaza en octubre de 2023, que dejó más de 70 000 muertos, los palestinos en Cisjordania enfrentan ofensivas militares israelíes intensificadas y crecientes ataques de colonos. Hasta la fecha, más de 1085 palestinos han muerto y 10 700 han resultado heridos en ataques de militares y colonos, mientras que más de 20 500 personas han sido detenidas por las fuerzas de ocupación.

mep/ctl/tmv