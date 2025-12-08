Irán y Egipto protestan ante FIFA por provocación de EEUU en Mundial

Irán y Egipto han protestado ante la FIFA por actividad provocadora de EE.UU., que coincidirá con su partido en el marco del Mundial 2026.

Medios estadounidenses, entre ellos el portal Outsports, han informado este lunes que el comité organizador local del Mundial de 2026 en Seattle de EE.UU. decidió designar el duelo entre Irán y Egipto, previsto para el 26 de junio de 2026 en el estadio Lumen Field, como el “partido del orgullo”, como una muestra de apoyo la comunidad homosexual.

La decisión, adoptada en un encuentro entre dos selecciones de países de mayoría musulmana, ha sido interpretada como un gesto provocador y se espera una ola de reacciones.

De acuerdo a medios deportivos iraníes, la Federación de Fútbol de Irán envió una carta de advertencia a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), para informar a sus autoridades y organizadores del torneo de las posibles consecuencias de esta iniciativa, además de manifestar formalmente su objeción.

Egipto informa a FIFA su rechazo al evento

Por su parte, fuentes de la Asociación Egipcia de Fútbol han confirmado la negativa de la asociación a involucrar a la selección nacional o a sus jugadores en cualquier evento o gesto simbólico de apoyo a los derechos LGBTQ+.

Las fuentes han explicado que si los organizadores insisten en celebrar algún evento antes del partido, los jugadores podrían reaccionar negativamente, sin especificar la naturaleza de esta reacción.

Los informes indican que la Asociación Egipcia de Fútbol informó a la FIFA que el equipo nacional solo cumpliría las reglas del partido y no participaría de ninguna manera en eventos fuera del contexto deportivo.

La FIFA prohíbe expresamente el uso de eslóganes y actos de carácter racista, sexista o religioso en sus competiciones. En este contexto, la federación iraní considera inapropiada la decisión adoptada por el comité.

Es de señalar que el encuentro entre Irán y Egipto se disputará a las 06:30 (hora de Irán) del 26 de junio, correspondiente a la tercera jornada del Grupo G, en el que también compiten Bélgica y Nueva Zelanda.

El Mundial de 2026, que se celebrará por primera vez en tres países norteamericanos (Estados Unidos, Canadá y México), será el más grande de la historia, con 48 equipos y 104 partidos.

