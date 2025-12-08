Rodríguez resalta resistencia y expansión aérea ante presión de EEUU

Delcy Rodríguez destaca la resistencia del pueblo y del transporte venezolanos ante la presión de EEUU, y subraya que la expansión de aerolíneas mantiene activa la movilidad nacional.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en su intervención en la Expo Transporte Venezuela 2025, celebrada en Caracas, denunció las presiones de EE.UU. contra el sector de transporte de Venezuela. Destacó el fracaso de los bloqueos unilaterales contra el país, mencionando que ningún ataque podrá derrotar al pueblo venezolano.

De esta manera, Rodríguez indicó que las aerolíneas nacionales han ampliado sus operaciones y resaltó su papel crucial en la movilidad de pasajeros y carga, a pesar de las agresiones y las presiones de Estados Unidos.

También destacó el éxito de dos reuniones nacionales de transporte, enfocadas en mejorar la infraestructura vial y el transporte marítimo y fluvial.

La vicepresidenta venezolana informó que el evento resultó en más de 87 acuerdos entre el sector público y privado, tras más de 320 mesas de negocios.

También destacó la importancia de la expo, porque según la funcionaria, se ha podido mostrar las bondades de Venezuela.

