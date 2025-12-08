Irán y Azerbaiyán afianzan su alianza y cooperación política - Noticiero 13:30

La diplomacia global se mueve: Irán y Azerbaiyán refuerzan su alianza, protestas pro-Palestina crecen en varias ciudades y Rusia alerta a EE.UU. por tensiones con Venezuela.

1. El canciller de Irán y el presidente de Azerbaiyán dialogan sobre la cooperación política y destacan las relaciones bilaterales como profundas y duraderas.

2. Desde Países Bajos hasta Australia, se registran manifestaciones a favor de Palestina. Los indignados salen a las calles, exigiendo el cese inmediato de las agresiones israelíes contra la Franja de Gaza y piden embargos contra el régimen sionista.

3. Rusia insta a Washington a no escalar la crisis con Caracas y reafirma su apoyo “hombro con hombro” a Venezuela frente a las maniobras militares estadounidenses.

yzl/ctl/tmv