Turquía despliega tropas y equipos militares en el norte de Siria

  • Soldados turcos son fotografiados en un pueblo cerca de la frontera turco-siria en la provincia de Hatay, Turquía, 24 de enero de 2018. (Foto: Reuters)
Publicada: lunes, 8 de diciembre de 2025 11:05

Turquía despliega varios convoyes militares en el norte de Siria a través de tres rutas Afrín, Ras al-Ain (Kobani) y el norte de Alepo.

Según informes, mientras las fuerzas turcas refuerzan su presencia militar en el norte de Siria, las fuerzas del gobierno sirio de Al-Golani también están avanzando con drones y artillería hacia Deir Ezzor, una zona oriental donde se concentran grupos armados kurdos. Esta dinámica pone de relieve la creciente tensión entre las diversas facciones de la región.

Turquía había dado previamente a los kurdos del norte de Siria un plazo hasta principios de enero para integrarse en el ejército sirio. Las autoridades turcas advirtieron que, tras este plazo, lanzarían una ofensiva militar en el norte de Siria con la ayuda de las fuerzas gubernamentales sirias. 

La escalada de la actividad militar de Turquía a lo largo de su frontera con Siria plantea preocupaciones sobre la estabilidad regional y podría intensificar el conflicto entre las fuerzas kurdas sirias y el Ejército turco.

