Turquía despliega varios convoyes militares en el norte de Siria a través de tres rutas Afrín, Ras al-Ain (Kobani) y el norte de Alepo.

Según informes, mientras las fuerzas turcas refuerzan su presencia militar en el norte de Siria, las fuerzas del gobierno sirio de Al-Golani también están avanzando con drones y artillería hacia Deir Ezzor, una zona oriental donde se concentran grupos armados kurdos. Esta dinámica pone de relieve la creciente tensión entre las diversas facciones de la región.

🇹🇷 🇸🇾 Turkey deploys its military equipment to northern Syria on Sunday night.



Turquía había dado previamente a los kurdos del norte de Siria un plazo hasta principios de enero para integrarse en el ejército sirio. Las autoridades turcas advirtieron que, tras este plazo, lanzarían una ofensiva militar en el norte de Siria con la ayuda de las fuerzas gubernamentales sirias.

La escalada de la actividad militar de Turquía a lo largo de su frontera con Siria plantea preocupaciones sobre la estabilidad regional y podría intensificar el conflicto entre las fuerzas kurdas sirias y el Ejército turco.

msm/ncl