Fuerzas israelíes asaltan sede de UNRWA en Al-Quds y acosan a su personal

Las fuerzas israelíes asaltan en Al-Quds Este la sede de la UNRWA, que denuncia la violación de su inmunidad y acoso a su personal palestino.

Las fuerzas del régimen de Israel han atacado la mañana de este lunes la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en el barrio de Sheij Jarrah, en Al-Quds (Jerusalén) ocupada.

En este sentido, la UNRWA denuncia que la acción de este tipo constituye una violación clara de las normas que protegen la inmunidad de las agencias dependientes de la ONU.

El comisionado general de la agencia mencionada, Philippe Lazzarini, ha criticado que la policía israelí, acompañada de funcionarios municipales, “irrumpió por la fuerza” en su sede y ha afirmado que confiscaron muebles, equipos informáticos y otros bienes, Además, cortaron toda comunicación con el exterior y sustituyeron la bandera de la ONU por la israelí, agrega.

“Esta acción representa un flagrante incumplimiento de la obligación de Israel, como estado miembro de las Naciones Unidas, de proteger y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU”, denuncia Lazzarini en su cuenta de X.

A principios de este año, el parlamento israelí (knésset) prohibió la actividad de la UNRWA en Palestina ocupada, alegando de que sus empleados estuvieron involucrados en la operación de represalia del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) contra Israel del 7 de octubre de 2023.

UNRWA denuncia “meses de acoso” a su personal por parte de Israel

En su mensaje, Lazzarini califica de “campaña de desinformación a gran escala” las acusaciones de Israel contra la UNRWA, que fueron seguidas por “meses de acoso” a su personal, incluyendo “ataques incendiarios en 2024, manifestaciones de odio e intimidación”, lo que obligó a la UNRWA a desalojar su complejo en Al-Quds.

“Independientemente de las medidas adoptadas a nivel nacional, el complejo mantiene su condición de recinto de la ONU, protegido contra cualquier interferencia”, subraya, recordando que Israel es parte de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, que garantiza la inviolabilidad de sus instalaciones.

Al concluir, Lazzarini ha declarado que “no puede haber excepciones. Permitirlo constituye un desafío al derecho internacional y sienta un precedente peligroso para cualquier otro lugar del mundo donde la ONU esté presente”.

