HAMAS alerta: Israel busca legalizar asesinato sistemático de palestinos

HAMAS denuncia que Israel busca legalizar el asesinato sistemático de palestinos mediante una nueva ley de pena de muerte.

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha advertido este martes que Israel pretende “legalizar el asesinato sistemático y en masa” del pueblo palestino mediante un proyecto de ley que permitiría aplicar la pena de muerte a palestinos acusados de matar a israelíes, impulsado por sectores de la ultraderecha sionista. La iniciativa fue aprobada el lunes en primera lectura en el parlamento israelí.

“La aprobación en la llamada Kneset sionista en primera lectura de la ley para ejecutar prisioneros palestinos es una extensión del enfoque racista y criminal de los sionistas y un intento de legalizar el asesinato sistemático de nuestro pueblo que vive bajo ocupación”, ha señalado HAMAS en un comunicado.

El movimiento ha calificado la propuesta de ley como “sádica” y ha denunciado su “desprecio flagrante hacia las leyes y convenciones internacionales, incluido el derecho internacional humanitario y los principios de los derechos humanos”.

En este sentido, HAMAS ha llamado a la comunidad internacional, en especial a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a condenar la medida y ejercer presión sobre Israel para que retire el proyecto. Asimismo, ha pedido la formación de una comisión internacional que visite las prisiones israelíes y documente las condiciones de los prisioneros palestinos, quienes han denunciado reiteradamente torturas, palizas y privaciones de alimentos, productos de higiene y sueño.

El proyecto fue promovido por el partido ultraderechista ‘poder judío’, liderado por el ministro ultraderechista Itamar Ben-Gvir, y busca imponer la pena capital a las personas que, según las autoridades israelíes, hayan provocado la muerte de un ciudadano israelí.

Establece que los jueces podrán imponer la pena de muerte a palestinos condenados por matar a israelíes por “razones nacionalistas”, aunque no se aplicará a israelíes que asesinen a palestinos en circunstancias similares.

zbg/tqi