HAMAS confirma martirio del portavoz de su ala militar en ataque israelí

El nuevo portavoz de las Brigadas Al-Qassam, ala militar de HAMAS, ha confirmado que su predecesor, Abu Obeida, fue asesinado en un ataque israelí en Gaza.

El nuevo portavoz ha revelado este lunes que el verdadero nombre de su predecesor era Huthaifa Samir al-Kahlout. “Anunciamos con orgullo el martirio del gran líder… Abu Obeida… Hemos heredado su título”, ha aseverado.

“El 7 de octubre [de 2023] fue una contundente protesta contra la injusticia, la opresión, el asedio y toda forma de agresión contra nuestra Mezquita de Al-Aqsa y nuestro pueblo”, ha destacado el nuevo portavoz de Al-Qassam.

Tras anunciar el martirio del portavoz de Al-Qassam, Abu Obeida, cuyo verdadero nombre es Hudhaifa Samir Abdulá Al-Kahlout (Abu Ibrahim), ha lamentado el martirio de los líderes del brazo armado de HAMAS, como Mohamad al-Sinwar, el jefe de Estado Mayor de las Brigadas Qassam; Mohamad Shabana conocido ‘Abu Anas’, el comandante de la Brigada Rafah; Hakam Al-Isa, el jefe del departamento de armas y servicios de combate, y Sheij Raed Saad (Abu Muadh), el jefe del departamento de fabricación de Al-Qassam.

También, ha destacado que el pueblo palestino, a la luz de su “perseverancia y sacrificios”, ha frustrado todos los planes del enemigo, desde el desplazamiento forzado hasta las trampas mortales, y terminando con el restablecimiento de asentamientos.

“Nuestro pueblo ha derrotado todos los objetivos de la guerra, y el enemigo no ha logrado extinguir el espíritu de Resistencia en la población de Gaza. En cambio, ha heredado la sed de venganza en cada hogar palestino”, ha señalado.

Ha afirmado que las fuerzas israelíes también fracasaron en recuperar a sus retenidos mediante la fuerza y tuvieron que aceptar un canje de prisioneros.

En cuanto al alto fuego pactado entre HAMAS e Israel el pasado octubre, ha señalado que dicha tregua fue resultado de la perseverancia, los sacrificios y la “inquebrantable determinación de nuestro pueblo en la resistencia”.

Al elogiar a los apoyos del pueblo de Yemen, el Líbano, Irak e Irán a los palestinos en los últimos dos años, ha resaltado que los palestinos se reservan el derecho de responder a los crímenes del régimen sionista. “Nuestro pueblo se defiende y no entregará las armas mientras exista la ocupación”, ha recalcado.

Respecto a las violaciones llevadas a cabo por parte de Israel tras la tregua pacto entre HAMAS e Israel en pasado octubre, ha instado a todos los implicados a que trabajen para desarmar a Israel de su armamento letal, “en lugar de centrarse en los rifles palestinos de bajo calibre, que se utilizan como una excusa endeble para sabotear el alto el fuego”.

Ha puesto de relieve que pueblo palestino se defiende y no entregará sus armas mientras persista la ocupación. “No se rendirán, ni siquiera si tienen que luchar con las uñas”, ha recalcado.

Desde octubre de 2023, las ofensivas israelíes en Gaza han asesinado a 71 266 personas, en su mayoría mujeres y niños, y han herido a otras 171 219; además de dejar el enclave en ruinas.

