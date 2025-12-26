Yihad Islámica: Ningún país es capaz de desarmar a la Resistencia

Un líder de la Yihad Islámica de Palestina enfatizó que ningún país extranjero es capaz de desarmar a la Resistencia palestina en la Franja de Gaza.

Durante una entrevista concedida el jueves al canal yemení Al-Masirah, Haitham Abu Qazlan subrayó que la Resistencia palestina tiene una fuerte presencia en Gaza y está deseosa de garantizar el éxito del acuerdo de una manera que sirva a los intereses del pueblo palestino y detenga el derramamiento de sangre.

Abu Qazlan señaló que el enemigo sionista es la parte que obstruye la implementación de los acuerdos, mientras que la Resistencia palestina se ha adherido en gran medida a los términos del acuerdo pactado el pasado octubre.

En cuanto a las violaciones perpetradas por parte de Israel en los últimos meses, aseveró que el régimen de Tel Aviv asesinó a 415 palestinos tras la tregua y obstaculizó de manera deliberada a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

También, aseveró que el gabinete israelí intenta frustrar la implementación de la primera fase del acuerdo a través de la continuación de los bombardeos y asesinatos y la imposición de nuevas realidades de seguridad en Gaza.

Igualmente, manifestó que, si el enemigo sionista fuera capaz de desarmar a la Resistencia o poner fin a su existencia, lo habría hecho hace mucho tiempo, pero sus repetidos fracasos confirman su incapacidad para diseñar una nueva realidad en Gaza o en la región en su conjunto que sirva a su seguridad y su economía

Puso de relieve que la Resistencia rechaza categóricamente cualquier intento de desarmarla, considerándolo un derecho legítimo y un pilar fundamental para la defensa del pueblo palestino.

De igual manera, resaltó que ninguna fuerza internacional puede llegar al enclave costero con el objetivo de desarmar a la Resistencia, ya que ningún país tiene interés en librar una nueva guerra contra el pueblo palestino, ni la capacidad para hacerlo.

Enfatizó que la Resistencia palestina seguirá presente en Gaza, tanto sobre el terreno como políticamente, y que ningún partido puede eludir o ignorar su presencia. También, recalcó que la Resistencia, junto con el pueblo palestino, representa la primera línea de defensa de la dignidad de la nación y una causa de liberación humana para todos los pueblos libres del mundo.

En la misma jornada, el Movimiento de Resistencia Islámica de palestina (HAMAS) publicó su segunda narrativa sobre la operación Tormenta de Al-Aqsa, afirmando que la Resistencia palestina ha demostrado ser imborrable ante el genocidio israelí.

msr/ncl/mkh