HAMAS: EEUU busca consolidar “Gran Israel” con desarme de Resistencia

HAMAS califica de “inaceptable” el desarme de la Resistencia y asegura que Israel no podrá arrebatarles las armas, incluso si el conflicto dura cien años.

“La idea de deponer las armas es inaceptable para la Resistencia y, lo que es más importante, hoy existe un consenso nacional al respecto”, dijo Osama Hamdan, un responsable de alto rango del movimiento de Resistencia palestino HAMAS en una entrevista concedida a la cadena yemení de noticias Al Masirah, publicada el martes.

Esta declaración se produce mientras dos meses después de la entrada del alto el fuego entre el régimen de Israel y la Resistencia palestina, la Franja de Gaza permanece estancada en la primera fase, debido entre otras razones al rechazo del régimen ocupante a cesar sus ataques indiscriminados, retirarse del enclave y transferir las responsabilidades de la seguridad a una fuerza internacional.

Ante tal coyuntura, y debido a las continuas violaciones israelíes de la tregua, HAMAS se ha opuesto a entregar las armas, calificándolas como un medio para defender al pueblo palestino ante la ocupación israelí.

En este sentido, Hamdan fustigó a Israel por no cumplir el acuerdo, señalando que “el enemigo no quiere pasar a la segunda fase porque implica una retirada completa de la Franja de Gaza y la presencia continua de la Resistencia en el territorio de Gaza”.

“Nuestra definición de la segunda fase del acuerdo es que rechazamos cualquier administración fiduciaria, rechazamos el desarme y rechazamos cualquier injerencia en nuestros asuntos internos palestinos”, recalcó.

Israel no logró desarmar a HAMAS en dos años y tampoco lo podrá en 100 años

Hamdan señaló que la Resistencia se niega a “permitir que fuerzas extranjeras vengan a desarmarnos de las armas que la ocupación no ha logrado arrebatarnos durante dos años, y no lo logrará ni siquiera si pasa cien años intentando arrebatarnos nuestras armas”.

Advirtió que el desarme de HAMAS y otros grupos de la Resistencia en la región forma parte de la estrategia de Estados Unidos para consolidar las bases del denominado “Gran Israel”, un “proyecto colonial” mediante el cual Washington busca “imponer su hegemonía en la región, con la entidad sionista como piedra angular”.

“Desarmar a la Resistencia abre la puerta a la anexión de la mayor parte del territorio nacional, ya que Israel será entonces el único poseedor de armas en la tierra de Palestina”, matizó.

El dirigente de HAMAS denunció además “la falta de apertura de los cruces fronterizos” por parte de Israel para permitir la entrada de la ayuda humanitaria al enclave, diciendo que esta postura es una señal de que “el enemigo pretende reanudar su agresión contra la Franja de Gaza”.

Afirmó que los métodos del enemigo no lograrán quebrar la resistencia palestina, avisando que “utilizar el asedio como arma de guerra contra las necesidades básicas solo aumenta la hostilidad hacia la entidad sionista”.

Hamdan concluyó, afirmando que “la Resistencia es capaz de continuar”, y aseguró que “el resultado de este conflicto será la desaparición de la entidad” ocupante.

Al menos 411 palestinos han muerto y 1112 han resultado heridos en operaciones israelíes desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, según fuentes oficiales gazatíes, en un informe publicado el lunes.

Desde el inicio de la invasión israelí en octubre de 2023, el saldo en Gaza asciende a 70 937 muertos y 171 192 heridos por los ataques israelíes.

