Medio hebreo: HAMAS no muestra ninguna intención de desarmarse

Un medio hebreo subrayó que HAMAS no ha mostrado ni siquiera gestos simbólicos de disposición a entregar sus armas y mantiene el control de Gaza pese a la tregua.

El diario hebreo Yediot Ajaronot, al abordar la posible implementación de la segunda fase del alto el fuego en la Franja de Gaza, señaló que el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) sigue manteniendo el control de la región.

Según el medio israelí, en esta segunda fase, Israel se verá obligado a otorgar una serie de concesiones a los dos millones de habitantes de Gaza, entre ellas, permitir la entrada de materiales de doble uso como cemento, hormigón y hierro para la reconstrucción efectiva de Gaza; abrir el paso fronterizo de Rafah en ambos lados; y continuar la retirada del ejército israelí hacia los alrededores de la valla fronteriza.

El diario hebreo recalcó que, al mismo tiempo, se exigirá a HAMAS que, por primera vez desde que asumió el control de Gaza en 2007, transfiera el poder en la zona y entregue sus armas, que incluyen miles de fusiles Kalashnikov, ametralladoras, rifles de francotirador, morteros, cientos de cohetes y un gran número de explosivos, así como sus posiciones militares subterráneas, que se extienden por cientos de kilómetros y que el ejército israelí aún no ha descubierto por completo.

Algunas de estas estructuras, ha proseguido la fuente, se encuentran incluso en áreas bajo control israelí más allá de la llamada línea amarilla en Gaza, y pese a informes optimistas, Israel no ha logrado localizar y destruir todas estas posiciones.

El medio hebreo también señaló que el ejército israelí identifica diariamente a miembros de HAMAS en el interior de Gaza, pero no tiene permitido atacarlos a menos que exista una amenaza inmediata; unidades de infantería y vehículos blindados sólo pueden abrir fuego en caso de peligro inminente.

El informe ha constatado que el relativo silencio de HAMAS frente al asesinato de Raed Saad, el número dos en la jerarquía de mando de este grupo, no es una señal positiva, y ellos esperan pacientemente una brecha operativa en el ejército israelí para atacar un área cercana o tender una emboscada.

Yediot Ajaronot indicó que HAMAS no muestra ninguna intención de desarmarse, ni siquiera de manera simbólica ante las cámaras, y ha retrasado la búsqueda del cuerpo del último retenido israelí, Ran Gvili, que se esperaba retomar tras la mejora del clima y la interrupción de las lluvias.

Finalmente, el diario destacó que HAMAS ha incrementado gradualmente el número de puestos de control en las amplias zonas bajo su control en Gaza, desde Yabalia hasta partes de Rafah, realiza patrullas diarias para mostrar su autoridad y, pese a los daños masivos a la infraestructura durante la guerra, continúa llevando a cabo actividades civiles, incluidos servicios municipales.

