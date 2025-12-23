Ministro de asuntos militares de Israel: “Nunca abandonaremos Gaza”

Israel ha declarado que no tiene intención de retirarse completamente de Gaza y ha anunciado planes para establecer nuevos puestos militares y agrícolas en el norte del territorio.

“Estamos ubicados en lo profundo de Gaza y jamás abandonaremos toda Gaza. Jamás ocurrirá tal cosa”, ha subrayado este martes el ministro de asuntos militares de Israel, Israel Katz.

Katz ha señalado que, cuando “llegue el momento”, Israel planea establecer unidades Nahal en el norte de Gaza “en lugar de las comunidades de colonos que fueron desplazadas”.

La referencia a las “comunidades desplazadas” alude a la retirada de los asentamientos ilegales en Gaza realizada por Israel en 2005, seguida de un asedio paralizante y un bloqueo naval sobre la franja.

“Haremos esto como corresponde, en el momento oportuno. Algunos protestan, pero nosotros somos los que mandamos”, ha agregado el ministro israelí.

El anuncio contradice directamente el “plan de paz” respaldado por Estados Unidos y firmado por Israel y el Movimiento de la Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en octubre, que estipula la retirada gradual de Israel de Gaza y prohíbe el restablecimiento de asentamientos israelíes en el territorio costero.

Horas más tarde, según medios hebreos, la oficina de Katz emitió un comunicado rechazando las declaraciones del funcionario, enfatizando que el gabinete del régimen de Tel Aviv no tiene intención de establecer asentamientos en la Franja de Gaza y que los comentarios realizados se hicieron únicamente en un contexto de seguridad.

La expansión de los asentamientos en Gaza y Cisjordania es ilegal, según el derecho internacional. En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que la prolongada ocupación israelí de la Palestina histórica era ilegal y exigió la eliminación de todos los asentamientos existentes en Cisjordania y Al-Quds Oriental.

Mientras tanto, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza informó el lunes que el régimen israelí ya ha violado el acuerdo de alto el fuego al menos 875 veces, incluidos 265 incidentes de disparos contra civiles, 49 incursiones militares en zonas residenciales, 421 ataques con bombardeos y 150 demoliciones de viviendas.

411 palestinos han muerto y 1112 han resultado heridos en operaciones israelíes desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre, según fuentes oficiales gazatíes en un informe publicado el lunes.

El saldo total de muertos en Gaza en ataques israelíes desde octubre de 2023 ha ascendido a 70 937 y el de heridos a 171 192.

mbn/rba